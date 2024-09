Milan, mercato fallimentare? Il clamoroso dato dice tutt’altro

Il dato sul Milan pone fine alle lamentele dei tifosi sul mercato ritenuto fallimentare, la svolta è arrivata nella giornata di ieri

Dopo un avvio di campionato altalenante, il Milan ha finalmente ritrovato la vittoria con un convincente 4-0 contro il Venezia, riaccendendo l’entusiasmo tra i tifosi. La partita di ieri ha dimostrato che la squadra ha il potenziale per competere ai massimi livelli, nonostante le difficoltà delle prime giornate.

I rossoneri, però, non sono stati esenti da critiche: la sessione estiva di mercato non ha soddisfatto i sostenitori, che si aspettavano un grande colpo per rinforzare ulteriormente la rosa.

Le perplessità dei tifosi riguardavano soprattutto l’assenza di nomi altisonanti, ma un dato emerso oggi sembra voler mettere a tacere tutte le critiche. Il Milan, nonostante il mercato considerato da alcuni “fallimentare”, ha mostrato numeri che fanno ben sperare: i nuovi acquisti stanno pian piano integrandosi e la vittoria di ieri potrebbe rappresentare il punto di svolta per la stagione.

Se è vero che la posizione in classifica non è ancora delle migliori, la squadra di Fonseca ha dimostrato di saper reagire. Ora, l’obiettivo è dare continuità a questo successo e quale occasione migliore del derby per confermare i progressi? Una vittoria contro i rivali storici potrebbe dare ulteriore slancio ai rossoneri, riaccendendo definitivamente i sogni di gloria dei tifosi.

Il derby sarà una prova di maturità per questa squadra, e vincerlo significherebbe non solo consolidare una rinascita, ma anche lanciare un segnale forte alle pretendenti al titolo.

Il mercato del Milan sta portando i suoi frutti: ecco il dato

Nonostante le critiche ricevute nel corso dell’intera sessione di calciomercato, è giunto fuori un dato interessante: come riporta Antonio Vitiello sul proprio account X, in queste prime 4 giornate di campionato sono andati a segno tutti i nuovi acquisti del Milan, eccetto Emerson Royal.

Le scelte e le idee della dirigenza rossonera da offrire a Paulo Fonseca stanno portando dunque i loro frutti: dopo Morata a segno all’esordio durante la prima partita e Pavlovic contro la Lazio, nella giornata di ieri si sono aggiunti alla lista Fofana e Abraham che hanno contributo notevolmente alla schiacciante vittoria ottenuta contro il Venezia.

Come detto, all’appello manca solo Emerson Royal nonché uno degli acquisti più discussi: le sue prestazioni sin qui non hanno convinto i tifosi, ma magari il calciatore ex Tottenham riuscirà a farsi perdonare proprio nel derby.