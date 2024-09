Milan News, Cardinale lancia un chiaro segnale: Fonseca avvisato

Cardinale non ci sta e avverte Fonseca, il segnale lanciato dal numero uno di RedBird non lascia scampo al tecnico

Il Milan sta vivendo un inizio di campionato complicato, con soli due punti raccolti nelle prime tre partite. La squadra guidata da Paulo Fonseca non è riuscita a esprimere il gioco atteso, sollevando già preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Con l’inizio della Champions League alle porte e un calendario sempre più denso di impegni, la posizione dell’allenatore portoghese potrebbe essere messa in discussione.

Fonseca dovrà trovare rapidamente soluzioni per invertire la rotta e riportare la squadra a ottenere risultati, altrimenti il suo futuro sulla panchina rossonera potrebbe diventare incerto. Le prossime sfide saranno determinanti per le ambizioni del Milan in questa stagione.

Cardinale sarà presente contro il Venezia: il motivo

Gerry Cardinale, il numero uno di RedBird, sarà presente a San Siro per la sfida Milan-Venezia: come riportato da La Gazzetta dello Sport la decisione è stata presa per manifestare vicinanza alla squadra in questo momento di difficoltà.

La presenza di Cardinale non lascia ben sperare, però, Paulo Fonseca che, in caso di ulteriore passo falso potrebbe veder saltare la propria panchina già ad inizio stagione: sembra quasi esser arrivati ad un ultimatum, con il Milan pronto a prendere dei provvedimenti.

Prima il Venezia, poi il Derby e infine l’esordio in Champions: le prossime partite sono decisive per il tecnico portoghese.