Milan News, Cardinale mette tutti in riga: la presa di posizione è netta

La posizione di Gerry Cardinale non lascia dubbi: il massimo dirigente del Milan ha messo le cose in chiaro.

Il Milan è pronto a tornare sul palcoscenico della Serie A dopo la sosta nazionali. La squadra allenata da mister Paulo Fonseca vuole mettersi alle spalle un avvio di stagione complicatissimo portando a casa una vittoria contro il Venezia. I rossoneri saranno chiamati in causa domani alle ore 20:45 sul manto erboso dello stadio San Siro.

Ci sarà il pubblico dalle grandi occasioni, con circa 70 mila spettatori pronti a spingere la formazione di Fonseca verso quello che sarebbe il primo successo in campionato. Anche Gerry Cardinale risponderà presente, il quale in questi giorni avrebbe messo le cose in chiaro.

Cardinale vuole la svolta: tutti sotto esame

Nonostante il mercato estivo abbia portato nella Milano rossonera dei rinforzi funzionali al progetto e ambiziosi, i recenti risultati raccolti dalla squadra non hanno mantenuto fede alle aspettative. Nei primi tre match, la compagine lombarda non si è dimostrata all’altezza, evidenziando dei chiari limiti sia nel gioco espresso che nell’intensità.

Il numero uno del Milan si aspetta un cambio di rotta immediato da parte della squadra guidata da Fonseca, sia per quanto riguarda il gioco che sul piano dei risultati. La formazione rossonera ha racimolato soltanto due punti nelle prime tre gare e questo ha deluso fortemente Gerry Cardinale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il massimo dirigente del club rossonero attende con impazienza uno switch mentale e attitudinale a partire dalla sfida di domani. Gerry Cardinale, di fatto, avrebbe messo tutti sotto esame. Tra gli osservati speciali c’è ovviamente Paulo Fonseca, ma anche i tanto chiacchierati Rafael Leao e Theo Hernandez.

Cardinale si sarebbe mostrato alquanto deluso dalla partenza del Milan, in cui sono arrivati appena due punti in tre gare. Un trend negativo che il numero uno rossonero pretende che venga messo subito in archivio, dando inizio ad una marcia decisa e determinata verso gli obiettivi prefissati durante l’estate.

Gerry Cardinale si aspetta delle risposte significative sul campo da parte della squadra. Il proprietario di RedBird vuole un cambio di rotta in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool e sopratutto del derby di Milano. Cardinale è fortemente convinto che il club rossonero abbia tutte le carte in tavola per recitare un ruolo da protagonista sia in Serie A che in ambito europeo, specialmente dopo la campagna acquisti messa in atto nell’ultima finestra di calciomercato.