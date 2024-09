Milan News, Fonseca ai saluti: Ibrahimovic ha già scelto il sostituto

Il matrimonio tra Fonseca e il Milan è ormai ai titoli di coda, di seguito riportato il nome scelto da Ibrahimovic per il sostituto.

Una sola vittoria in questo inizio di stagione per il Milan di Paulo Fonseca avvenuta nella quarta giornata di Serie A contro il Venezia. I tre punti avevano fatto sperare i tifosi in una possibile svolta dopo la pausa nazionale, ma il risultato e soprattutto la prestazione all’esordio in Champions League non hanno fatto risparmiare le critiche per questa squadra.

Il clima in casa Milan non è dei migliori a causa dell’ennesima prestazione insufficiente della squadra, ma bisogna rimanere concentrati. Il calendario inizia a diventare molto folto, infatti, per il Diavolo ci sarà un avversario di alto livello per la prossima partita in programma di Serie A. Per la quinta giornata, infatti, la squadra di Paulo Fonseca dovrà sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

Una partita importante non solo per il significato del Derby per i tifosi, ma anche perché i rossoneri non possono sbagliare. Una sconfitta del derby, che sarebbe la settima di fila, potrebbe portare l’esonero di Paulo Fonseca. Per questo motivo, la società del Milan si sta guardando intorno e ci sono già diverse idee per il sostituto.

Milan, il possibile sostituto di Fonseca

Il mister rossonero arrivato quest’anno, Paulo Fonseca, è già in bilico sulla panchina del Diavolo e solo la vittoria contro l’Inter potrebbe salvarlo. Tra i dirigenti, però, è già partito il casting per sostituire il tecnico portoghese e ci sono varie idee con una certezza: il mister deve conoscere già il campionato italiano. Per questo motivo, i nomi più caldi sono quelli di Sarri e Tudor, il preferito di Ibrahimovic. Di seguito riportato quello che bisogna sapere secondo Sportmediaset.

Ibrahimovic lavora per trovare il giusto nome al posto di Paulo Fonseca. Ieri, lo svedese è apparso a Milanello dove ha tenuto a colloquio i leader per sperare di vedere un atteggiamento diverso.

L’idea per il sostituto di Paulo Fonseca vede come possibile nome quello di Sarri, che accoglierebbe subito la proposta del Milan in quanto sulla carta la rosa del Diavolo sarebbe adatta alle sue idee di gioco. Anche se, il contro, sarebbe il carattere forte del tecnico e il suo stile di gioco non facile da apprendere a stagione in corso.

Il secondo nome, invece, è Tudor, allenatore dove le maniere forti sono anche il suo tratto distintivo. È il preferito di Ibrahimovic, ma il tifo non sembrerebbe entusiasta di questa possibile scelta.

Il terzo nome, invece, è Edin Terzic che è stato avvistato martedì sera a San Siro. Per quanto riguarda, invece, nomi di spessore come Tuchel e Allegri appaiono impraticabili per motivi economici.