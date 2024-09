Milan News, Fonseca può tirare un sospiro di sollievo: buone notizie dall’infermeria

Buone notizie per Paulo Fonseca: il tecnico rossonero recupera tre giocatori in vista del derby di Milano.

Sarà un Milan con fame di rivalsa quello che metterà piede sul rettangolo verde di San Siro per il derby contro l’Inter. La squadra guidata da Fonseca scenderà in campo domenica sera alle ore 20:45, con l’obiettivo di dare una svolta alla propria stagione. Il confronto stracittadino può essere l’occasione giusta per dare una forte sterzata ad un cammino che sin qui dà dei presagi non affatto incoraggianti. Per la sfida contro i cugini, Fonseca potrà affidamento anche su Thiaw, Maignan e Calabria. In questo senso, sono arrivate delle notizie positive dall’infermeria.

Buone notizie per Fonseca

Stando alle informazioni raccolte dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Fonseca in vista del derby di domenica includerà nella propria lista dei convocati anche i nomi di Thiaw, Maignan e Calabria, reduci tutti e tre da alcuni fastidi.

Il difensore tedesco, rimasto ai box in queste ultime settimane, sta cercando di fare il possibile per mettersi alle spalle la brutta distorsione alla caviglia. Thiaw avrebbe smaltito del tutto il dolore ed è pronto a tornare a disposizione di Fonseca, quantomeno partendo dalla panchina.

Ancor più rassicuranti, invece, sono le notizie arrivate in merito alle condizioni fisiche di Mike Maignan e Davide Calabria, entrambi usciti acciaccati nel corso del secondo tempo contro il Liverpool.

Il portiere francese è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di un duro colpo al ginocchio. Adesso, l’estremo difensore sta meglio e la sua presenza tra i pali rossoneri non sembra essere in dubio. Nella giornata di ieri, il portiere si è sottoposto a dei controlli che hanno escluso lesioni muscolari o tendinee.

Pronto a prendere parte al derby di Milan anche Calabria, che avrebbe debellato del tutto il piccolo fastidio al polpaccio che lo ha costretto a chiamare il cambio nella gara di Champions con i Reds. Domenica sera a mister Fonseca servirà l’aiuto di tutti per scansare il baratro dell’esonero ed evitare al Milan il settimo ko di fila nel derby.