Milan News, Ibrahimovic risponde alle critiche: il messaggio social è inequivocabile!

Zlatan Ibrahimovic lancia un chiaro messaggio attraverso i social network: i tifosi possono essere contenti.

È tornato il sereno sopra Milanello, almeno per il momento. La squadra rossonera è tornata a fare la voce grossa contro l’Inter, portando a casa l’ultimo derby dopo averne perso sei consecutivi. Una vittoria che Zlatan Ibrahimovic ha voluto celebrare a modo suo, tramite i social network. Lo svedese ha utilizzato il suo profilo X per mandare un chiaro segnale a chi continua a criticare il suo operato.

Il messaggio di Ibrahimovic è chiaro

Ancora una volta, Zlatan Ibrahimovic si è avvalso dei social per lanciare un messaggio di facile interpretazione. Il dirigente del Milan ha pubblicato una foto che lo ritrae in montagna, dove recentemente è stato in compagnia di una vecchia conoscenza rossonera, Massimo Ambrosini.

Ma non è questa la particolarità del messaggio di Ibra, bensì la didascalia utilizzata dallo svedese. Zlatan Ibrahimovic ha utilizzato una frase molto chiara e precisa per il suo post su X: “Scalerò ogni montagna”. Parole che suonano come una risposta alle continue critiche a cui lo svedese è sottoposto, rendendo il post di Ibra carico di significato.

In questo avvio turbolento avvio di stagione, a Zlatan Ibrahimovic sono state imputate diverse situazioni, dai movimentanti di mercato, passando dalla scarsa presenza a Milanello, fino ad arrivare alle dichiarazioni ritenute poco adeguate da gran parte dell’ambiente Milan.

Le parole che sin qui hanno creato più scalpore sono state senza dubbio quelle rilasciate prima del match di Champions League contro il Liverpool. Adesso, però, sembra essere tornato il sereno in casa Milan, grazie alla convincete vittoria della squadra di Fonseca contro l’Inter di Simone Inzaghi.