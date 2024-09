Milan News, il dato è inequivocabile: i tifosi lanciano un chiaro segnale alla squadra

I supporter del Milan lanciano un chiaro messaggio alla squadra in vista dell’esordio in Champions contro il Liverpool: il dato parla chiaro.

L’aria è gravida di aspettative intorno all’ambiente Milan per il big match di Champions League contro il Liverpool. La squadra rossonera farà il suo debutto stagionale nella coppa delle grandi orecchie domani sera alle ore 21:00, dove ad aspettarla ci sarà il pubblico dalle grandi occasioni. La febbre sale tra i tifosi, c’è grande attesa per vivere a pieno un confronto dal sapore della storia. Dopo un avvio turbolento, causato dagli appena 2 punti raccolti in tre gare, l’entusiasmo in casa Milan pare stia ritornando gradualmente.

A far salire l’umore della piazza rossonera è stata senza dubbio la vittoria conquistata dalla squadra di Fonseca contro il Venezia. Sabato scorso, il Diavolo ha finalmente messo in tasca il suo primo successo in stagione, vincendo e convivendo. I ragazzi di Fonseca hanno strappato consensi con una prestazione sontuosa, seppur il livello dell’avversario era minimo. Il poker rifilato ai lagunari ha ridato autostima alla squadra rossonera, proiettandola con fiducia alla sfida con il Liverpool. Proprio il successo col Venezia ha fatto divampare la fiamma nei cuori dei sostenitori rossoneri, pronti a rispondere presente alla gara d’alta quota di domani.

I tifosi lanciano un chiaro segnale al Milan: il dato parla chiaro

Il 4-0 mandato in scena allo stadio San Siro contro il Venezia ha fatto scattare la scintilla nei tifosi del Milan, alimentando la fiamma della passione per i colori del Milan. Dopo la falsa partenza, la vittoria di sabato scorso ha spinto i sostenitori del Diavolo a lanciare un chiaro messaggio alla squadra di Fonseca in vista della gara contro il Liverpool.

Nelle ultime ore, grazie principalmente al successo col Venezia, sta prendendo sempre più quota la prevendita legata al match Milan-Liverpool. Al momento, è stata superata la soglia dei 55 mila tifosi per la partita di domani, con ancora due giorni a disposizione per incrementare maggiormente il numero dei supporter.

Dunque, ancora una volta i tifosi rossoneri hanno voluto mandare un messaggio forte e chiaro alla squadra, dimostrando per l’ennesima volta il loro attaccamento ai colori del Milan. I sostenitori del club lombardo si stanno preparando per riempiere ogni singolo tassello dello stadio San Siro. Domani ci sarà il pubblico dalle grandi occasioni, pronto a spingere la squadra di Fonseca verso la vittoria.

L’eventuale successo al debutto in Champions contro il Liverpool permetterebbe alla squadra rossonera di dare continuità, ma anche di riversarsi con il morale a mille al derby di Milano, in programma allo stadi San Siro domenica alle ore 20:45.

Domani sera risponderà presente anche Zlatan Ibrahimovic, di rientro da un impegno professionale durato ben 15 giorni. Lo svedese già oggi è a Milanello per far sentire la propria vicinanza alla squadra di Fonseca in questa settimana alquanto impegnativa. Non ci sarà, invece, Gerry Cardinale, ripartito per l’America dopo aver assistito alla sfida col Venezia.