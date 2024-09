Milan News, scelto il sostituto di Bennacer: Fonseca non ha dubbi

Dopo l’ennesimo stop rimediato con la maglia dell’Algeria, Bennacer è costretto nuovamente a restare fermo ai box. Il Milan pensa al suo sostituto: Fonseca lo avrebbe già scelto.

La permanenza di Ismael Bennacer al Milan non sembra essere mai stato fatto certo. La cronicità degli infortuni non avrebbe giovato all’avventura dell’algerino in rossonero, che è costretto a fermarsi ancora una volta proprio a causa di una lesione rimediata con la propria Nazionale.

Visti i lunghi tempi d’attesa che si prospettano per il prossimo rientro in campo, Paulo Fonseca deve correre ai ripari. C’è già il nome per sostituire il numero 4 rossonero.

Milan, ecco su chi punta Fonseca

Classe 2005, nato a Busto Arsizio ma cresciuto sin da bambino con i colori rossoneri sul petto. Secondo le parole del Corriere dello Sport, il sostituto di Bennacer è Kevin Zeroli.

Elemento imprescindibile del Milan Futuro, l’italiano ha già esordito con la prima squadra durante la scorsa stagione in occasione del match contro il Sassuolo. Per lui sembrerebbe essere pronta l’investitura ufficiale da parte del tecnico portoghese.

Zeroli, tanto stimato da tutta la dirigenza del Diavolo, potrebbe guadagnare la sua prima presenza stagionale nel massimo campionato italiano già contro il Venezia di Di Francesco. Ennesimo giovane talento su cui la società ha voluto investire e su cui spera di poter costruire un progetto vincente a lungo termine, sulle orme del compagno Camarda.