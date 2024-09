Milan News, un top club si fionda su Reijnders: la risposta della società rossonera

Una big della Premier League ha posato gli occhi su Tijjani Reijnders: la risposta del Milan è stata categorica.

Nonostante il turbolento avvio di stagione da parte del Milan, Tijjani Reijnders sta catturando l’attenzione con prestazioni di buon livello, che stanno attirando gli occhi di molteplici top club europei. Il centrocampista olandese continua a crescere in maniera esponenziale, risultando uno degli elementi di maggior importanza della squadra di Fonseca. Il calciatore si sta mettendo in mostra con prove convincenti, palesando costantemente di possedere delle ottime doti sia tecniche che dal punto di vista tattico. Qualità che avrebbero suscitato curiosità e fantasia di alcune big.

La Premier League mette gli occhi su Reijnders: è derby di Manchester per il rossonero

Tijjani Reijnders accresce la propria fama a livello globale a suon di prestazioni di grande qualità con i colori rossoneri. Il centrocampista del Milan sta attirando su di sé molti occhi, anche grazie al sua presenza costante nella nazionale olandese. Nell’ultimo periodo, si è parlato di un particolare interesse del Manchester United.

Oltre ai Red Devils, un’altra squadra sarebbe rimasta incantata dalla versatilità a centrocampo di Tijjani Reijnders. Al calciatore rossonero, arrivato al Milan nel 2023 per 18 milioni di euro, starebbe pensando anche il Manchester City. Questo è quanto emerso da alcuni tabloid inglesi.

I Citizens di Pep Guardiola avrebbero inserito il nome del classe 1998 nella lista dei prossimi obiettivi di mercato. Il tecnico spagnolo sarebbe rimasto affascinato dalle caratteristiche del centrocampista olandese, premiato come migliore in campo nel derby vinto. contro l’Inter.

Tuttavia, Reijnders resta al momento incedibile per il Milan. E inoltre, per cercare di convincere il club rossonero ad intavolare la trattativa per la cessione sarebbero necessari almeno 40 milioni di euro, cifra che rispecchierebbe l’attuale valore di mercato del centrocampista olandese.