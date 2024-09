Milan, niente Allegri-bis? Tutto può saltare per questo motivo

In caso di esonero di Paulo Fonseca potrebbe non essere Max Allegri il nuovo allenatore del Milan. Ci potrebbe essere un importante ostacolo.

La gara del derby ha tutta l’aria di essere un “dentro o fuori” per il tecnico portoghese, i rossoneri non hanno intenzione di sprecare un anno in fase di transizione e vorrebbero provare a rimediare subito a gli errori commessi dalla squadra. In questi casi la colpa ricade quasi sempre sull’allenatore, starà poi al campo decidere chi fosse il maggiore artefice di questi pessimi risulti per il Milan.

Come dichiarato da Ibra nelle sue ultime interviste, a comandare è lui. Vedremo se metterà da parte l’ego personale per il bene del club di via Aldo Rossi o se non riterrà comunque Massimiliano Allegri idoneo alla gloriosa panchina del Milan.

Il campionato dei Rossoneri non è di certo iniziato nel migliore dei modi, i rossoneri hanno già perso punti per strada che si riveleranno poi fondamentali nel computo finale al termine della stagione calcistica di Serie A. Se la sconfitta contro il Liverpool può essere giustificata da sola, quella ipotetica contro l’Inter potrebbe essere la goccia che farebbe traboccare il vaso.

Il Diavolo ha già pensato a dei possibili nomi da ingaggiare come sostituti di Paulo Fonseca, tra questi risultano anche alcuni italiani e ex Serie A. Il nome che più spicca – per importanza- è quello di Massimiliano Allegri, poi in lizza c’è anche Maurizio Sarri e l’ex Borussia Dortmund Edin Terzic. Ad oggi però sono stati riscontrati problemi per un’ipotetica trattativa per il ritorno di Massimiliano Allegri.

Ibra potrebbe bloccare Allegri al Milan: le ultime sulla trattativa

I tifosi rossoneri auspicano un ritorno sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri, il tecnico dopo una seconda avventura con la Vecchia Signora è rimasto senza panchina e vuole tornare ad essere la guida tecnica di un club. Secondo quanto riportato, però, da calciomercato.com, l’arrivo in rossonero del tecnico livornese sarebbe complicato anche per i rapporti non idilliaci con Zlatan Ibrahimovic. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro.

Un altro importante problema è rappresentato, inoltre, dall’ingaggio del tecnico toscano, visto che il Diavolo dovrebbe poi pagare sia Fonseca che Max Allegri. Quest’ultimo a Torino, con la Juventus, percepiva un contratto di poco più di 7 milioni a stagione. Una cifra che attualmente il Milan non è pronta a ricoprire per il tecnico livornese ex Juventus.