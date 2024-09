Milan, nome a sorpresa se salta Fonseca: pazza idea della società

Clamorosa ipotesi nel caso in cui dovesse saltare la panchina di Paulo Fonseca. Il Milan pensa ad un sostituto a sorpresa.

Quando le cose vanno male, il primo a pagarne le conseguenze è sempre l’allenatore. Questa è una legge non scritta del calcio che potrebbe riconfermarsi anche in casa Milan. Le prime tre giornate di campionato sono state decisamente tragiche per i Rossoneri che hanno totalizzato appena due punti con prestazioni altamente sottotono. Dopo neanche un mese il futuro di Paulo Fonseca è tutt’altro che certo e già iniziano a circolari i primi nomi in caso di clamoroso esonero. Nella lista c’è spazio anche per un’ipotesi a sorpresa.

Fonseca out? Prende quota l’opzione Bonera

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è da escludere una scelta interna che porta al nome di Davide Bonera. L’ex difensore guida attualmente il Milan Futuro in Serie C e potrebbe fare al caso giusto. Si tratterebbe senza dubbio di un profilo low cost, essendo già sotto contratto, ma che comunque già conosce l’ambiente rossonero.

Ovviamente la speranza della società è quella di restare con Fonseca per non mandare all’aria il progetto iniziato quest’estate. Le prossime gare saranno senza dubbio decisive e la sensazione è che i risultati contro Liverpool e Inter nel derby avranno un ruolo più che rilevante sulla decisione del club rossonero.