Milan, nuovi ingressi in dirigenza? L’ultima idea di Cardinale

I rossoneri pensano al futuro, Cardinale prepara la rivoluzione in dirigenza.

La nuova stagione del Milan è proseguita con una vittoria importante ieri in casa con il Venezia, ma oltre alle questioni di campo, c’è fermento anche dietro le quinte. Gerry Cardinale continua a lavorare per migliorare la struttura societaria e rinforzare ulteriormente il Milan, per farlo tornare grande sia in Italia che in Europa. Nella partita disputata ieri a San Siro, in cui i rossoneri hanno ottenuto un buon risultato, Cardinale era presente in tribuna per osservare da vicino la squadra.

Il rientro di Ibra è atteso nelle prossime ore, proprio in vista della preparazione della squadra per il tanto atteso debutto in Champions League contro il Liverpool. Ma la presenza di Ibra non sarà l’unica novità di questo periodo. Infatti, secondo Claudio Raimondi di Mediaset, c’è un’idea ben precisa da parte di Gerry Cardinale per potenziare il lavoro quotidiano del club, attraverso l’integrazione di figure storiche che hanno segnato la storia del Milan.

Massaro e Baresi tornano al Milan, le ultime

Nel corso di una recente puntata di SportMediaset XXL, Claudio Raimondi ha svelato un’indiscrezione che potrebbe presto trasformarsi in una realtà concreta. Durante la sua presenza a San Siro, Cardinale ha avuto modo di parlare con due grandi leggende rossonere, Franco Baresi e Daniele Massaro. L’intenzione del proprietario del Milan, secondo quanto riportato dal giornalista, sarebbe quella di coinvolgere maggiormente queste due figure all’interno di Milanello, con l’obiettivo di infondere il “DNA rossonero” alla squadra.

Si tratta di una mossa che non si limita al campo, ma che abbraccia la filosofia e l’identità del club. L’idea è quella di far sì che le nuove generazioni, insieme ai nuovi acquisti, possano comprendere pienamente cosa significhi indossare la maglia del Milan, respirando la storia e i valori che hanno reso grande questo club. Oltre a Baresi e Massaro, un altro elemento chiave sarà proprio Ibrahimovic, il quale tornerà a stretto contatto con la squadra già a partire dalla rifinitura pre-Liverpool.

Questa scelta di Cardinale di coinvolgere ex giocatori come parte integrante della vita quotidiana della squadra rappresenta una strategia intelligente per rafforzare l’identità del club. Le leggende del passato, che hanno vissuto e vinto con il Milan, possono offrire un contributo inestimabile in termini di esperienza e conoscenza del gioco. Non è un caso che queste figure siano apprezzate e rispettate non solo dai tifosi, ma anche dai giocatori attuali, che possono vedere in loro una fonte di ispirazione.