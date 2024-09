Milan, parla Loftus Cheek: il messaggio su Fonseca è chiaro

Il centrocampista inglese interviene sul tecnico, le parole sull’ex Lille non lasciano alcun dubbio: sorridono i tifosi.

Giornata di campionato per il Milan, impegnato questa sera nella gara interna con il Venezia. Ghiotta occasione per i rossoneri, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in seguito alle enormi difficoltà degli ultimi match. Inevitabili le critiche nei riguardi di Paulo Fonseca, molto discusso dall’ambiente. A difendere il tecnico portoghese ci ha pensato Ruben Loftus-Cheek, che ha inviato un chiaro messaggio a tutto l’ambiente milanista.

Milan, Loftus-Cheek difende Fonseca: “Tutti crediamo in lui”

Il Milan ha la possibilità di conquistare i primi tre punti della propria stagione questa sera, contro il Venezia. La vittoria rappresenterebbe un’importante boccata d’ossigeno per Paulo Fonseca, finito nell’occhio del ciclone in seguito ai risultati poco entusiasmanti e alle azzardate scelte di formazione. L’allenatore è stato tuttavia protetto da Ruben Loftus-Cheek, che ai microfoni di The Times ha evidenziato:

“Tutti crediamo pienamente in Fonseca. In allenamento lavoriamo tutti i giorni, i tifosi vogliono vincere così come noi, ma abbiamo bisogno di tempo per imparare i suoi metodi e far funzionare le cose. Non appena lo faremo, vinceremo”.

Il centrocampista inglese ha provato a spegnere le fiamme, ma ci sarà bisogno prima di una vittoria. I tifosi non hanno più pazienza, dopo tre giornate il Milan deve conquistare il primo successo stagionale.