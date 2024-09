Milan, parla Maldini: la risposta sui rossoneri lascia di stucco!

L’ex difensore e direttore dell’area tecnica del Milan è tornato a parlare: tanti i temi affrontati, ma la risposta sui rossoneri lascia di stucco.

Paolo Maldini è stato una bandiera del Milan: l’ex difensore rossonero e della Nazionale italiana ha vestito la maglia del diavolo dal 1984 al 2009, e negli anni precedenti aveva giocato nelle giovanili del club rossonero. Dopo aver lasciato il calcio giocato, Maldini ha proseguito la sua carriera come dirigente: nel 2018, infatti, entra a far parte della dirigenza di Via Aldo Rossi, prima come direttore dello sviluppo strategico dell’area sport, poi come direttore dell’area tecnica, assumendo questo incarico un anno più tardi. Con il Milan, Maldini vince il suo primo trofeo da dirigente, nonché il Campionato. Al termine della stagione 22/23, Maldini viene esonerato a causa di divergenze con la nuova proprietà.

Con Maldini all’interno della dirigenza rossonera, il Milan è tornato a disputare la più importante competizione europea, nonché la Champions League, ed è tornato a vincere lo Scudetto in Italia. Nell’ultimo periodo in società, Maldini ha avuto delle discussioni con altri componenti, e da lì è nato l’esonero.

Milan, le parole di Maldini

L’ex difensore rossonero è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, a Coverciano, in occasione del Premio Nereo Rocco. Tanti i temi affrontati dall’ex dirigente del club rossonero: il campionato attuale e la possibili vincitrici, il pensiero su Adli e una risposta fredda ai danni del Milan. Queste le sue parole sul campionato:

L’Inter è la squadra più attrezzata, ci sono stati tanti cambiamenti nelle altre squadre, che necessiteranno probabilmente di un po’ di tempo. Il Milan lo scorso anno è arrivato secondo quindi è un’altra candidata, la Juventus senza dubbio, il Napoli, la Roma ha fatto un ottimo mercato. Sono sempre quelle le squadre che combatteranno per la vittoria finale.

Maldini ha poi voluto esprimere alcune parole su Adli, calciatore francese che lui stesso ha portato a Milano nell’estate del 2022 e che ora gioca alla Fiorentina:

È un giocatore che l’anno scorso ha trovato molto spazio, più di quando c’ero io. Credo possa dar tanto alla Fiorentina, dà grandi geometrie, è un ragazzo di alto livello.

Alla domanda sul Milan, Maldini non si è sbilanciato:

Non mi chiedete nulla sul Milan, giustamente.

Infine sull’assenza di attività da un anno a questa parte: