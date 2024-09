Milan, parla Musah: il giovane rossonero lancia la sfida, il messaggio è chiaro

Il centrocampista del Milan si candida tra le sorprese di questa stagione. L’obiettivo è far bene e migliorare i propri risultati.

La stagione del Milan è cominciata piuttosto male. 2 pari e una sconfitta in questa prima fase della stagione, un inizio a dir poco disastroso e una squadra già relativamente distante dalla vetta. Ora i giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali ma al rientro il club vuole migliorare e provare a far bene.

Domenica prossima i rossoneri ospiteranno il Venezia, poi altre due sfide piuttosto delicate, l’esordio in Champions League contro il Liverpool e il tanto atteso derby contro l’Inter. Il centrocampista Yunus Musah è molto giovane ma è già un pilastro della propria Nazionale e proprio dal ritiro di quest’ultima ha parlato degli obiettivi stagionali del club. Ecco le sue parole a Sportmediaset:

“Abbiamo una squadra forte, sono molto ambizioso e credo in questo gruppo. Se alziamo il livello e impariamo bene cosa dobbiamo fare credo che possiamo fare grandissime cose”, le dichiarazioni del giocatore.

Milan, le parole di Musah e gli obiettivi per la stagione

Il giocatore ha poi proseguito spiegando in cosa vuole migliorare il prima possibile ed ha dichiarato: “Rispetto allo scorso anno ho più esperienza, conosco avversari e in generale il campionato. Finora è frustrante non aver ancora segnato, ma sto lavorando per far si’ che questo possa accadere il prima possibile durante la partita”.

Uno dei problemi del Milan riguarda i pochi gol a centrocampo e sia Reijnders ieri che Musah oggi hanno confermato che bisogna lavorare duramente su questo aspetto e migliorare il prima possibile.