Milan, piove sul bagnato: il rossonero salta la Nazionale per infortunio

Altra grana per il Milan che non sembra uscire dal momento buio che sta vivendo. Infortunio per il rossonero e niente ritiro con la Nazionale.

L’estate dei tifosi del Milan si sta senza dubbio concludendo nel peggior modo possibile. L’avvio di stagione dei ragazzi di Paulo Fonseca, con appena due punti in tre partite, è stato da dimenticare e sarà necessario ritrovare una quadra quanto prima. Al rientro dalla sosta per le Nazionali tutti si attendono una risposta dalla squadra che dovrà iniziare la sua rimonta in campionato e cercare di partire con il piede giusto in Champions League.

Intanto però, almeno per il momento, le cose non sembrano migliorare. Nelle ultime ore è infatti stato annunciato dalla FIGC l’infortunio di Francesco Camarda che non potrà, dunque, prendere parte al ritiro con la Nazionale U19. Lo stop del gioiellino 2008 non può di certo far contento Davide Bonera, tecnico del Milan Futuro, ma neanche Paulo Fonseca che perde una possibile opzione per il reparto offensivo.

Camarda salta la Nazionale: piccolo problema muscolare

Il 16enne sta continuando a dimostrare tutto il suo valore anche tra i professionisti con la maglia del Milan Futuro. Dall’inizio della stagione, infatti, la stellina rossonera ha già messo a segno tre reti: due contro il Novara in Coppa Italia Serie C e uno lo scorso week-end in Serie C contro il Carpi. Proprio nella sfida contro gli emiliani, però, Camarda ha accusato un piccolo fastidio muscolare che ha subito allarmato tutti. Ora è arrivato, però, anche il comunicato della FIGC.

Il classe 2008 rientrava nella lista dei convocati dell’Under 19 di Bernardo Corradi, ma il problema muscolare si è rivelato più serio del previsto e ha costretto la delegazione ad optare per una sostituzione in extremis. Lo stop non dovrebbe comunque essere troppo lungo, ma è chiaro che le sue condizioni continuano ad essere monitorate.

Nelle scorse settimane il nome di Camarda era stato accostato anche a quello della prima squadra dopo l’infortunio di Alvaro Morata. In molti, infatti, avevano ipotizzato ad una convocazione del gioiellino in vista delle sfide di campionato. La scelta di Fonseca è stata, però, quella di non portarlo con sé e di non accelerare probabilmente i tempi. Di certo, però, Camarda resta al momento il più grande talento della cantera rossonera e non è da escludere che già nei prossimi mesi possa arrivare la convocazione tra i grandi.