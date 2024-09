Milan, preoccupano le condizioni di Bennacer: stop più lungo del previsto

Il giocatore rossonero si è infortunato con la sua nazionale e ora rischia di restare a lungo lontano dal campo.

In casa Milan la situazione non è delle migliori vista la falsa partenza in campionato. I rossoneri non hanno convinto nelle prime tre giornate di Serie A e la vetta della classifica dista già 5 punti. L’ultima volta che il Diavolo ha fatto così male è stato nella stagione 2013-2014, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri aveva collezionato 4 punti in quattro giornate. La speranza ora è che la squadra, sfruttando la sosta per le nazionali, possa tornare in campo con un piglio diverso rispetto a ciò che ha fatto vedere fino ad adesso. L’occasione per rialzare la testa c’è, e arriverà già nel giro di qualche giorno.

Sabato infatti, alle 20:45, il Milan ospiterà a San Siro il Venezia nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Una partita sulla carta semplice contro una squadra neo-promossa che però non va sottovalutata. Infatti, vista la situazione delicata nella quale si trovano i rossoneri, sarà bene per giocatori e allenatore affrontare la sfida con la giusta voglia e determinazione. Dopo il Venezia ci saranno Liverpool e Inter, dunque una vittoria contro i lagunari sarebbe di vitale importanza per arrivare di slancio ai due big match.

Milan, Bennacer infortunato: oggi gli esami

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, preoccupano in casa Milan le condizioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista si è infortunato nella giornata di giovedì in occasione della partita tra la sua Algeria e la Guinea Equatoriale, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Si teme un lungo stop per il giocatore, che potrebbe già aver finito il suo 2024. Come riportato dal quotidiano, preoccupa soprattutto una foto scattata ieri che ritrae Bennacer in sedia a rotelle all’aeroporto di Algeri. La prima diagnosi è stata una lesione di terzo grado al polpaccio, ma si saprà di più dopo gli esami di oggi.

Fragilità fisica vista già lo scorso anno, quando l’ex Empoli aveva saltato i primi mesi di stagione a causa di un infortunio a ginocchio. Il classe 1997 ritorna quindi in infermeria, dalla quale dovrebbero uscire per i prossimi impegni Morata e Thiaw.

Il centrocampo del Milan perde un tassello importante proprio nel momento più delicato della stagione. Brutte notizie per mister Fonseca che dovrà dunque trovare il modo di sopperire alla mancanza dell’algerino. Per Bennacer, dal 2019, oltre 130 presenze con la maglia del Milan, a testimoniare la sua importanza all’interno della rosa.