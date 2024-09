Milan Primavera, spettacolare goal di Maximilian Ibrahimovic contro l’Empoli – VIDEO

Il figlio d’arte si è messo ancora una volta in mostra con una rete davvero spettacolare. I rossoneri sono in vantaggio.

Giornata a tinte rossonere quella odierna con il Milan impegnato in diverse categorie fino ad arrivare al match di questa sera contro il Venezia, delicata sfida per il club rossonero. Oltre alla prima squadra oggi scenderà in campo la squadra femminile e il Milan Futuro e in questi minuti è impegnata invece la Primavera del Milan.

La formazione rossonera vede diversi giovani talenti e tra questi c’è anche un figlio d’arte, Maximilian Ibrahimovic. Il giovanissimo, figlio del dirigente rossonero, sta mettendo in mostra diverse qualità in questa primissima parte di stagione ed anche oggi ha messo in mostra tutto il suo talento, il video sta facendo il giro del web.

Milan-Empoli, perla incredibile di Ibrahimovic Jr.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 3 a 0 e il Milan ha controllato il parziale senza problemi. Nel corso della sfida è andato a segno anche Ibra Jr. che ha firmato la rete del 2 a 0. Una perla pazzesca che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi dei giovani rossoneri presenti al campo e il video – postato dagli account social di Sportitalia – sta facendo il giro del web:

#… ⚫️ Maximilian #Ibrahimović da spettacolo al 29’ della sfida contro l’#Empoli⚽️ Dal limite dell’area con un potente sinistro firma la rete del 2-0 rossonero‼️ È il caso di dire “Tale padre tale figlio”⁉️ ️ @fraletizia #milan pic.twitter.com/60l33dxQ7A — Sportitalia (@tvdellosport) September 14, 2024

Una bellissima rete e il Milan sembra aver trovato l’ennesimo giovane talento, questa volta inserito nella formazione Primavera. Un giovane di enorme qualità e la squadra sta guidando il match in questo momento con un netto 4 a 1.