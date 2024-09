Milan, proseguono le sirene di mercato: il centrocampista apre ai rossoneri

La stagione del Milan è cominciata negativamente e intanto la società prosegue a monitorare con attenzione i giovani talenti.

Neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe immaginato un inizio di stagione del genere. Soprattutto dopo le buone sensazioni del precampionato, le vittorie nei test contro Barcellona e Real Madrid e i tanti giovani messisi in mostra per la formazione di Fonseca. Eppure l’inizio della stagione del Milan è stato traumatico.

Due pari raggiunti in extremis e una sconfitta contro il neo promosso Parma, è questo il ruolino di marcia per Fonseca finora e sia la società che i tifosi si attendono presto un cambio di marcia e deve arrivare già con l’avvento dei prossimi match, il trittico fondamentale composto da Venezia, Liverpool e il tanto atteso derby con l’Inter.

Nonostante i risultati fatichino ad arrivare, il club rossonero ha diverse cose positive, una su tutti lo sviluppo dei giovani con diversi giocatori che stanno già facendo la spola tra prima squadra e Milan Futuro, seconda squadra appena nata che disputa il campionato di Serie C. Il Milan è molto attento ai giovani e nello specifico monitora un giocatore di Serie B che sta mettendo in mostra il suo talento, il centrocampista del Cesena Tommaso Berti.

Quattro partite, un gol e due assist per un prospetto molto interessante, classe 2004, e la dirigenza del Milan ha acceso i riflettori sul giovane talento del club romagnolo.

Milan, parla Berti: l’obiettivo di mercato fa sognare

Su Berti c’è il Milan ma ci sono anche diversi club italiani ed europei e il giovane ha espresso la sua soddisfazione per tutto ciò ai microfoni del Resto del Carlino, restando però con i piedi per terra. A riguardo ha commentato: “Interesse del Milan e di altre big di serie A? Fa piacere leggere l’interesse di questi club ma poi si vedrà. Ora penso solo al Cesena, darò il massimo contributo per disputare un’altra stagione straordinaria per i tifosi”.

Insomma un ragazzo con la testa sulle spalle, apparso fin da subito molto umile e parole che sanno di consapevolezza del proprio talento, Berti ha proseguito: “Tutto ciò fa crescere l’autostima senza però montarsi la testa, ora c’è solo il Cesena”. Insomma la stagione è appena cominciata, Berti l’ha iniziata alla grande ma l’obiettivo è far bene con il Cesena e c’è tempo eventualmente per il mercato.

Il Milan osserva e magari presto potrebbero arrivare importanti novità.