Milan, Pulisic sorprende in positivo: nessuno come lui in Serie A

Nonostante l’avvio di stagione disastroso per il Milan, Christian Pulisic resta tra i migliori in Serie A. Il dato lo vede al primo posto.

Difficile trovare delle note positive nell’inizio di stagione del Milan di Paulo Fonseca. In queste prime tre uscite la squadra ha mostrato una totale vulnerabilità in difesa con addirittura sei rei subite. Anche il gioco è stato tutt’altro che spumeggiante con i Rossoneri che hanno quasi sempre subito gli attacchi delle avversarie. Al rientro dalla sosta servirà fare click sull’interruttore per provare a risollevare una stagione che sembra già compromessa.

Sarà ovviamente fondamentale fare affidamento sugli uomini di punta e all’appello non può che esserci anche Christian Pulisic. Il numero 11 rossonero è stato uno dei pochi ad avere un rendimento sopra la sufficienze, ma anche da lui ci aspetta quel cambio di passo necessario per dare una svolta. Nonostante questo, però, lo statunitense resta tra i top del campionato italiano e una particolare classifica lo posizione addirittura davanti a tutti gli altri.

Passaggi chiave effettuati: Pulisic primo in Serie A

Quest’anno l’ex Chelsea, fatta eccezione per l’ultima gara contro la Lazio, sta ricoprendo il ruolo di trequartista e questo lo rende ancor più centrale negli schemi di Fonseca. Secondo quanto riportato dal sito WhoScored.com, il classe ’98 è il giocatore di Serie A ad aver effettuato più passaggi chiave (10) dall’inizio della stagione, dove per passaggio chiave si intende quel passaggio che ha poi portato ad un tiro in porta.

La statistica non può ovviamente cambiare l’avvio di stagione del Milan e di Pulisic, ma al tempo stesso dimostra quanto Capitan America sia fondamentale per la squadra. Il suo stato di forma è fondamentale per il Diavolo, ma questi numeri confermano quanto Pulisic abbia già iniziato a carburare. Ora, però, anche il resto della squadra deve cambiare marcia per iniziare a raccogliere punti.

Il rientro della sosta coinciderà con l’inizio di un vero e proprio tour de force dove il Milan avrà il dovere di fare la voce grossa. In campionato bisognerà ricucire il gap che si è venuto a creare con le avversarie, mentre in Champions League l’obiettivo sarà quello di partire con il piede giusto per provare a centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Molto probabile che bisognerà passare prima dai play-off, ma l’Europa resta pur sempre la casa dei Rossoneri quindi occhio alle sorprese.