Milan, quale futuro per Theo: la posizione del club è chiarissima

Il futuro di Theo Hernandez sarà presto lontano dal Milan? Il club sembra avere le idee abbastanza chiare sul terzino francese.

L’avvio di stagione disastroso del Milan ha senza dubbio diversi colpevoli. Attribuire le colpe al solo Paulo Fonseca ha poco senso ed è chiaro che i problemi del Diavolo trovano radici più profonde. Tante colpe vanno di certo riconosciute alla dirigenza rossonera, incapace di portare avanti un progetto solido. Al tempo stesso, però, una parte di colpe sono da attribuire anche ai giocatori che in più di un’occasione di sono rivelati essere non all’altezza o addirittura svogliati.

In queste prime tre uscite è, infatti, sembrato che alcuni rossonero non giocassero al massimo del loro livello. Al centro delle critiche dei tifosi è finito, proprio per questo motivo, Theo Hernandez. Il francese sembra la brutta copia del giocatore visto nelle passate stagioni e l’episodio del cooling break durante la sfida con la Lazio non ha di certo aiutato. In molti hanno già ipotizzato ad un suo possibile addio, ma il Milan sembra avere le idee chiare.

Theo Hernandez dice addio? Il Milan è tranquillo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Rossoneri sono abbastanza tranquilli riguardo il futuro del loro numero 19. Il contratto del giocatore scade solo nel 2026 e al momento non sembra esserci stato un concreto interesse da parte dei top club europei. In estate la permanenza di Theo è stato decisamente in bilico, ma alla fine non è arrivata nessuna offerta.

È probabile che l’avvio di stagione sia anche dovuto a questa situazione, ma è chiaro che nelle prossime settimane dovrà arrivare una svolta. Il futuro dell’ex Real dipende anche dal rendimento che il rossonero avrà in questa stagione. Se il terzino francese pensa di poter aspirare ad un top club più forte del Milan, dovrà dimostrarlo anche sul campo.

Al momento ciò non sta avvenendo e il primo a pagarne le conseguenze è lo stesso Theo Hernandez. Al rientro dalla sosta tutti si aspettano di rivedere il top player degli scorsi anni, che ha dimostrato di poter essere il migliore al mondo nel suo ruolo. Il Milan intanto è pronto a tornare in campo e il primo impegno sul calendario sarà quello con il Venezia. I tre punti sono ovviamente obbligatori e per conquistarli servirà anche una prestazione di livello da parte di Theo Hernandez.