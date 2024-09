Milan-Rabiot, retroscena da non credere: la notizia dalla Francia

Arriva una clamorosa indiscrezione riguardante Rabiot e la possibilità di diventare un giocatore del Milan.

Nella sponda rossonera di Milano è tornato il sorriso dopo aver centrato la prima vittoria stagionale. Nella giornata di sabato il Diavolo è stato protagonista di una prestazione convincente contro il Venezia. I rossoneri si sono imposti sui lagunari per quattro reti a zero e questa sera in Champions League vogliono ripetersi. Alle ore 21:00 a San Siro il Milan affronterà il Liverpool di Slot che qualche giorno fa ha subito la prima sconfitta stagionale per mano del Nottingham Forrest. Sarà di certo un match difficile per gli uomini di Fonseca, che potranno comunque contare sul supporto dei propri tifosi.

Bisognerà fare attenzione alle sovrapposizioni dei terzini e a non concedere troppa profondità alle ali dei Reds. Per questi motivi ci sarà bisogno di una grossa attenzione sulle fasce e del supporto di Loftus-Cheek e Fofana davanti alla difesa. Il francese, arrivato durante il mercato estivo, ha avuto un grande impatto sulla squadra, centrando anche il primo gol con la maglia del Milan nel match contro il Venezia. Rimanendo in tema mercato e centrocampo, nelle scorse ore, è arrivata dalla Francia una clamorosa indiscrezione riguardante Rabiot e la possibilità di un approdo al Milan nelle scorse settimane.

Milan-Rabiot, il centrocampista avrebbe rifiutato un maxi ingaggio

Il giornalista francese Romain Molina ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul suo profilo X. Il transalpino, che scrive per il The New York Times, la BBC e il The Guardian, ha riferito che Adrien Rabiot avrebbe rifiutato un ingaggio da 7 milioni di euro l’anno da parte del Milan. L’ex centrocampista della Juventus, nelle scorse ore, ha firmato con il Marsiglia dopo essersi liberato a parametro zero dalla Vecchia Signora. Un ritorno in patria dunque per il classe 1995, che all’OM percepirà 2,5 milioni all’anno.

Pare quindi che il giocatore, pur di tornare in patria, abbia declinato un’offerta monstre da parte del Milan. I rossoneri infatti, stando a quanto scritto da Molina, avrebbero voluto ingaggiare il centrocampista a parametro zero, offrendogli la stessa cifra che percepiva alla Juventus.

Rabiot ha quindi abbassato notevolmente il proprio salario, anche perché era rimasto al termine del mercato senza squadra. Il Milan alla fine ha virato su Fofana del Monaco e al momento la scelta sta ripagando. Sicuramente è ancora presto per valutare il nuovo acquisto rossonero, ma il classe 1999 ha iniziato con il piede giusto e vuole caricarsi il Milan sulle spalle.