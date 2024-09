Milan, scelta fatta in vista del Bayer Leverkusen: Fonseca non ha dubbi

Fonseca ha fatto la sua scelta: il tecnico portoghese non ha alcun dubbio in vita della sfida contro il Bayer Leverkusen.

È di nuovo tempo di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo la convincente vittoria interna contro il Lecce, la compagine rossonera si prepara a fare ritorno sotto i riflettori della competizione più ambita d’Europa. La squadra lombarda tornerà di scena martedì alle ore 21:00 alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I rossoneri si proiettano alla sfida con entusiasmo e consapevolezza, frutto delle tre vittorie consecutive ottenute in Serie A contro Venezia, Inter e appunto Lecce.

C’è fame di vittoria, ma sopratutto voglia di intraprendere il giusto cammino anche in Champions League. Il Milan, dopo aver voltato pagina in campionato, vuole farlo anche in ambito europeo, mettendosi alle spalle la pesante batosta rimediata al debutto nella competizione dalle grandi orecchie per mano del Liverpool. L’unico modo per farlo è uscire dalla trasferta in Germania con una vittoria o quantomeno con un risultato utile per iniziare in modo concreto la propria campagna europea. Conscio dell’importanza della gara, Paulo Fonseca avrebbe deciso di affidarsi a quelle che sono le sue attuali certezze.

Fonseca ha deciso: scelta fatta

L’intenzione del Milan è molto chiara in occasione della seconda giornata di Champions League: vincere. Dopo aver recuperato terreno in campionato, adesso i rossoneri contano di fare lo stesso anche in Europa per iniziare a muovere dei passi decisi verso la qualificazione alla fase successiva della competizione. Fonseca starebbe studiando con particolare parsimonia le prossime mosse tattiche da attuare per cercare di uscire con un successo dalla trasferta tedesca.

Mister Paulo Fonseca avrebbe pochi dubbi sulla formazione da schierare per la sfida di Champions League. Il tecnico dovrebbe continuare sulla stessa linea delle ultime due gare di campionato, optando quindi per lo stesso undici. Dunque, per la gara contro il Bayer Leverkusen, l’allenatore del club lombardo sarebbe sempre più propenso a fare affidamento su quelle che sono le sue attuali certezze. Salvo ripensamenti, sarà riconfermato anche l’assetto tattico (4-4-2).

Quindi, alla BayArena dovrebbe partire Maignan tra i pali, con Emerson Royal, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. L’unico dubbio che si starebbe riservando in questo momento Fonseca per la retroguardia è legato a Pavlovic. Il serbo è in ballottaggio con Tomori per una maglia da titolare, dato che Gabbia al momento non si tocca. Il difensore italiano è in stato di grazia e Fonseca vuole assecondare il suo momento.

Per quanto concerne il lavoro in mediana, il tecnico portoghese dovrebbe puntare ancora sulla coppia composta da Fofana e Reijnders, tenendo Loftus-Cheek ancora relegato in panchina. Sulle fasce, invece, ci saranno Pulisic e Leao, con Abraham e Morata a rappresentare l’attacco rossonero.

Al Milan servirà la prestazione perfetta o quasi per uscire indenne dalla trasferta in Germania. Il Bayer Leverkusen è attualmente terzo in Bundesliga, a quota 10 punti. Nell’ultimo turno di campionato, la squadra di Xabi Alonso ha raccolto un pareggio contro il Bayern Monaco. Mentre in Champions, il Bayer ha messo a segno una vittoria al debutto, annichilendo il Feyenoord in Olanda con il punteggio di 4-0.

Probabile formazione

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Boniface, Wirtz

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.