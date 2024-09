Milan, scoperto l’avversario in Coppa Italia: chi sfideranno i rossoneri agli ottavi

I rossoneri dopo aver trionfato finalmente nel derby e l’aver riacquisto consapevolezza vogliono guardare subito alle prossime gare.

Fonseca è riuscito nell’impresa di vincere un derby, non accedeva dall’ottobre del 2022 col risultato di 3-2 per il club in Via Aldo Rossi e due prestazione monstre da parte di Olivier Giroud e Rafael Leao. Lo stesso esterno portoghese che anche durante il derby è parso spaesato, fuori dal gioco e dalle meccaniche imposte da Paulo Fonseca. Ad ogni modo il Milan non ha tempo di guardarsi indietro e deve pensare alla partita col Lecce a San Siro, per strappare i tre punti e continuare la propria corsa, intanto i rossoneri scoprono il prossimo avversario in Coppa Italia.

Il Milan non vuole nascondersi dagli ultimi risultati, perché la vittoria nel derby ha ribaltato totalmente i pronostici e la situazione in classifica sia per il Milan che per le squadre avversarie visto il pareggio tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium. Il prossimo avversario in campionato sarà il Lecce ma il Milan non affronterà i salentini anche in Coppa Italia. I Giallorossi, infatti, hanno perso per 2-0 ai sedicesimi. L’avversario sarà, invece, un ex campione del mondo.

Grosso e il suo Sassuolo sfideranno il Milan agli ottavi di Coppa Italia: il tabellone

Il Milan ha evitato il Lecce come avversario agli ottavi di Coppa Italia, i salentini dopo l’harakiri di sabato sera contro il Parma di Fabio Pecchia sono stati eliminati in Coppa dal Sassuolo di Fabio Grosso. L’ex campione del mondo aveva stupito tutti schierando i titolari ma la scelta ha senza dubbio ripagato, garantendogli l’accesso agli ottavi della competizione.

Il Milan non è di certo nella parte “migliore” del tabellone: Una vittoria contro il Sassuolo di Grosso porterebbe il Milan, quasi sicuramente, a giocarsi i quarti di coppa Italia e quindi l’accesso alle semifinali nella partita contro la nuova Roma di Ivan Juric. Successivamente per i Rossoneri potrebbe esserci un doppio derby in semifinale contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ammesso che i campioni d’Italia battano eventualmente ai quarti una tra Lazio e Napoli (salvo ovviamente clamorose eliminazioni).

Dopo la scorsa stagione, il Milan si pone come obiettivo quello della Coppa Italia. In campionato si vedrà andando più avanti, ogni anno sembra sempre più difficile e più imprevedibile ipotizzare il vincitore finale. Di certo la vittoria di domenica contro l’Inter ha ridato fiducia ad un ambiente che sembrava ormai in balia delle onde.