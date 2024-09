Milan, si punta al doppio colpo sul mercato: la mossa per sostituire Bennacer

Il Milan dà già un occhio al calciomercato. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un centrocampista per superare il problema Bennacer.

Il destino del Milan è già appeso ad un filo. E questo filo potrebbe diventare ancor più precario già da questa sera qualora le cose non andassero come si augurano i tifosi rossoneri, irritati dall’inizio di campionato sottotono dei propri beniamini. Milan-Venezia è già un match della verità per Leao e soci. Dopo i due punti ottenuti in tre gare non c’è più margine d’errore per il Diavolo. Vincere è l’unica soluzione per evitare che l’ambiente diventi ancor più bollente.

Il primo sbaglio che Fonseca e i suoi non possono commettere è pensare a lungo termine, con lo sguardo già proiettato alla sfida contro il Liverpool e al derby con l’Inter. Tutto sulla partita di stasera. Il tecnico portoghese non vuole cali di tensione ed è quindi pronto a mandare in campo la formazione tipo, a parte qualche piccola eccezione.

Come risaputo, non sarà del match Ismael Bennacer, out per almeno tre mesi a causa di una lesione muscolare al polpaccio. Il Diavolo dovrà fare a meno dell’algerino. Per sopperire all’assenza, in via Aldo Rossi è tornato di moda il nome di Chukwuemeka, come riportato da calciomercato.com.

Milan, si pensa di nuovo a Chukwuemeka: il piano per non far rimpiangere Bennacer

Già qualche sessione di mercato fa il Milan aveva messo gli occhi sull’inglese, fin dai tempi in cui militava all’Aston Villa. Il trasferimento nell’estate 2022 al Chelsea non è stata però la miglior scelta per il centrocampista, che a Londra non ha mai avuto un minutaggio eccezionale. Il discorso non è cambiato neanche con Enzo Maresca, che non lo considera centrale nel suo progetto.

La pista per il classe 2003 potrebbe quindi riaprirsi a gennaio, così come quella che porta a Johnny Cardoso. Il 22enne statunitense in forza al Real Betis ha atteso a lungo la chiamata del Milan nel corso della finestra di mercato conclusa lo scorso 30 agosto. Per il momento, il club rossonero non ha intensificato i contatti, che però potrebbero riprendere tra qualche mese. I vertici societari possono avvalersi anche di un ottimo rapporto con l’agente di Cardoso, lo stesso di Emerson Royal, nonché dell’aiuto nell’ambientamento dei connazionali Musah e Pulisic.

Molto più lontana, invece, l’opzione Adrien Rabiot. Il francese è ancora svincolato dopo l’addio alla Juventus ma nessuna squadra se l’è portato a casa, Milan compreso. In via Aldo Rossi la strada tracciata è, come dettato da RedBird, quella delle nuove leve.