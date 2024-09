Milan, spunta il retroscena di mercato: ecco chi era l’obiettivo

Non sembrano volersi placare le voci di mercato. E rilanciano così l’indiscrezione in casa Milan, dove l’obiettivo estivo sembrava essere un altro: ecco di chi si tratta.

Un Milan rinnovato si è affacciato alla stagione 2024/2025, per cui sono cambiati la conduzione e alcuni giocatori della squadra, sintomo della chiusura di un capitolo passato che, forse, non ha portato tutti i frutti che la dirigenza avrebbe sperato – e che ha aspettato.

Con l’arrivo di Paulo Fonseca, dopo il divorzio da Stefano Pioli, è iniziato un nuovo percorso, che ha richiesto rinnovati innesti anche sul fronte della formazione. Così, per il tecnico portoghese sono arrivati Alvaro Morata, Emerson Royal, Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana – oltre ai giocatori rientrati dai prestiti, come Ballo-Tourè e Origi, entrambi in forza al Milan Futuro in Serie C.

Il disegno della dirigenza rossonera, però, non sarebbe dovuto terminare qui. E, non a caso, diversi sono stati i giocatori accostati al club di Milano. Alcuni sono stati ad un passo dall’approdare ai piedi della Madonnina. Altri, invece, sono state semplici idee, che purtroppo sono dirottate verso altre squadre.

Mercato Milan: l’obiettivo sfumato

Fra gli obiettivi appuntati sull’agenda dai dirigenti rossoneri per questa sessione di mercato, figurava la necessità di cedere alcuni giocatori: nella lista anche Ismael Bennacer. L’algerino, ad un passo dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, è rimasto al Milan. Ma nel caso della sua partenza, il nome per sostituirlo era già stato scelto: si trattava di Carney Chukwuemeka.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, se Bennacer avesse lasciato il Milan nelle ultime ore di mercato, il club avrebbe tentato l’assalto dell’ultimo minuto per il classe 2003 in forza al Chelsea. Il numero 17 dei Blues, infatti, sembra non rientrare nei piani di mister Maresca. E così sarebbe stato disposto a intraprendere una nuova avventura, stuzzicandolo così l’idea Serie A.

Pista fredda, dunque, quella che avrebbe portato l’ex bianconero Adrien Rabiot al Milan, nonostante il parametro zero. Il giornalista, infatti, ha continuato dicendo che fra la madre-agente del centrocampista francese e la dirigenza rossonera ci sarebbe stato qualche contatto solo ad inizio sessione di mercato. Poi nulla più, soprattutto data l’assenza di risposta da parte di Veronique Rabiot. Al contrario di quanto fatto, invece, da Chukwuemeka, pronto ad aprirsi ad un’offerta reale del Milan.

Non è da escludere un avvicinamento nei mesi invernali – finestra in cui Bennacer potrebbe veramente salutare San Siro e i suoi tifosi. Ai quali sembrerebbe essere richiesto di temporeggiare ancora un pò per il nuovo arrivo.