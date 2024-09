Milan, squadra decimata per la sosta: i convocati dalle nazionali

I rossoneri sono pronti a tornare ad allenarsi, il clima non è tra migliori e starà a Fonseca migliorarlo.

Il Diavolo si inizia a preparare in vista del prossimo incontro di campionato, la pausa nazionali dà al Milan un attimo per respirare e ragionare. Alla ripresa il club in Via Aldo Rossi incontrerà il Venezia di Eusebio Di Francesco, forse il primo avversario “semplice” di questo calendario visto l’impatto del Parma di Fabio Pecchia al campionato di Serie A. I rossoneri non avranno più scuse, serviranno necessariamente i tre punti contro i lagunari e dopo quella gara ci sarà il derby.

Per la prima volta senza Stefano Pioli in panchina dopo quasi 6 anni, il Milan andrà a giocare un derby contro l’Inter. Tra il marasma generale ci si dimentica che i rossoneri saranno decimati all’allenamento causa convocazioni nazionali. I rossoneri dispongono di svariati calciatori presenti nelle proprie nazionali in rosa, per cui Fonseca avrá una squadra molto ridotta su cui lavorare per provare a migliorare le ultime uscite non propriamente brillanti.

Fonseca dovrà fare a meno di molti dei suoi uomini, impegnati nella Nations League. Questa di settembre sarà solo una delle tante pause nazionali che circonderanno il calcio europeo nei prossimi mesi, la nuova Nations League sta per iniziare e alcuni rossoneri avranno modo di mettersi contro i propri tifosi.

Ultim’ora Milan: quanti assenti agli allenamenti

Questo perché il prossimo impegno della nazionale allenata da Luciano Spalletti sarà contro la Francia, per cui Theo, Maignan e Fofana avranno una sorta di derby in casa. In nazionale andranno ovviamente le due stelle di questo Milan: Rafael Leao e Theo Hernandez. Dopo i disguidi avvenuti per merito dell’episodio in Lazio-Milan, i due avranno tempo per riflettere lontani da Milanello. Non solamente Leao e Theo, la Gazzetta dello Sport fa il punto su tutte le convocazioni rossonere.

La lista del convocati rossoneri in nazionale è lunga e domani mattina alla ripresa degll allenamenti a Milanello le defezioni saranno numerose. Oltre al portoghese e al francese, non saranno presenti i serbi Pavlovic e Jovic e l’olandese Reljnders. Sono volati oltreoceano Pulisic e Musah, impegnati con la Nazionale degli Stati Uniti, e il giovane Cuenca, convocato per la prima volta dal Paraguay

Convocati dalle rispettive nazionali anche l’algerino Bennacer e il nigeriano Chukwueze . In azzurro andranno Bartesaghi, Torriani e Zeroll (Under 20), oltre a Camarda, Liberali, Bakoune, Magni, Sala e Sia (Under 19). Raveyre con l’Under 20 francese. Fonseca si augura che tutti rientrino senza problemi fisici e pronti per ripartire con un nuovo spirito dopo la sosta.