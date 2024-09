Milan stregato da un giovane della Serie A: Ibrahimovic lo vuole in rossonero

Il promettente talento della Serie A ha catturato l’attenzione di Zlatan Ibrahimovic: il Milan prepara il colpo.

Il Milan di Paulo Fonseca sta lavorando con massima cura sui campi di allenamento per arrivare pronto e carico al prossimo appuntamento di campionato. Dopo la sonora vittoria nel derby di domenica scorsa, i rossoneri torneranno sotto i riflettori dello stadio San Siro venerdì. Alla scala del calcio arriverà il Lecce di Luca Gotti. Un avversario abbordabile sulla carta per il Milan, pronto a dare seguito al successo conquistato ai danni dell’Inter.

Ma mentre il gruppo capeggiato da Paulo Fonseca resta focalizzato sulle questioni di campo, la società rossonera continua a tenere un occhio vigile sul mercato e alle possibili opportunità che potrebbero presentarsi in futuro. Nell’ultimo periodo, l’attenzione della dirigenza del club lombardo si sarebbe incentrata proprio sul campionato di Serie A. Il Milan avrebbe messo nel mirino un giovane talento, che con prestazioni di ottima caratura e colpi di classe sta diventando uno dei profili più attraenti del campionato. Il Diavolo sarebbe rimasto accecato da una giovanissima stella: Nico Paz.

Paz ha stregato Ibrahimovic: il Milan medita il colpo

Uno dei talenti che più si sta mettendo in mostra, creando sempre più curiosità in tifosi, addetti ai lavori e club, è senza dubbio Nico Paz. Dopo la lunga trafila nel settore giovanile del Real Madrid, il talentino del Como si sta dimostrando all’altezza anche di un palcoscenico così impegnativo e ricco di responsabilità come quello della massima serie.

Il centrocampista classe 2004, che sin qui ha raccolto 4 presenze e 2 assist, è stato ingaggiato dalla società lombarda per 6 milioni di euro. Prima di chiudere l’affare, il Real Madrid si è riservato il 50% della futura rivendita. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il Milan starebbe pensando in modo serio all’eventualità di andare all’assalto del promettente Nico Paz. Un nome che avrebbe ammaliato Zlatan Ibrahimovic.

Il centrocampista di nazionalità Argentina sarebbe stato inserito dal Milan nella lista dei possibili obiettivi futuri. Tuttavia, non ci sarebbero solo gli occhi del Diavolo sul calciatore del Como. La concorrenza è molto serata. Nico Paz avrebbe suscitato l’interesse anche in altre big della Serie A, come Napoli, Inter e Juventus.

Occhi anche in casa Chelsea

Zlatan Ibrahimovic sta riponendo grande attenzione nei confronti del talento argentino, consapevole che presto l’ex Real potrebbe diventare una vera e propria stella del calcio italiano. Il Milan ci pensa, così come sta riflettendo su un altro promettente centrocampista: Carney Chukwuemeka del Chelsea.

Secondo Fabrizio Romano, il Milan sarebbe disposto a farsi avanti nel mese di gennaio. Il centrocampista inglese classe 2000 sta disputando una prima parte di stagione in completa ombra, più in panchina che sul campo da gioco. Non a caso, i Blues lo ritengono un elemento di cui si può anche fare a meno.

Carney Chukwuemeka è ai margini della rosa e cerca un nuovo club con cui mettersi in risalto, facendosi carico di un ruolo da protagonista. Il calciatore era già finito nei dialoghi del Milan nella precedente sessione di mercato, senza mai farsi avanti. Adesso, però, la dirigenza vorrebbe rendere concreto il proprio interesse, mettendo a segno il colpo in inverno.