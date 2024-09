Milan tagliato fuori: per l’attaccante è sfida fra Inter e Juventus

Il Milan si defila per l’attaccante, che si libera a zero il prossimo giugno: per lui è corsa a due fra Inter e Juventus

Il calciomercato estivo è ufficialmente finito la scorsa settimana ma le trattative non si fermano. Per l’Inter soprattutto, società che lavora tantissimo di anticipo sui parametri zero, proprio come è accaduto con Taremi e Zielinski.

Giuseppe Marotta ha individuato il nuovo svincolato da provare a prendere nei prossimi mesi.

Il problema per lui è che sulle sue tracce c’è anche Cristiano Giuntoli, che è deciso a portarlo alla Juventus il prossimo anno.

Si tratta di Jonathan David, l’attaccante del Lille che molto bene ha fatto in questi anni, anche sotto la guida di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan.

Il canadese è, per caratteristiche, perfetto sia per Simone Inzaghi che per Thiago Motta.

Ha già fatto sapere al Lille che non rinnoverà il contratto; fra pochi mesi quindi, cioè a partire da gennaio, potrà legarsi a qualsiasi altro club a parametro zero.

L’attaccante sbarca in Serie A, ma non al Milan

L’Inter e la Juventus se lo contendono quindi, ma è probabile che nel corso del tempo si aggiungerà anche qualcun altro, soprattutto dall’estero.

David è un calciatore con qualità importanti ed è anche ancora giovane: un’occasione unica quindi, che al momento non vede coinvolto anche il Milan.

I rossoneri hanno seguito a lungo il canadese e più volte si è parlato della possibilità che diventasse il nuovo numero nove.

C’è stata anche una trattativa con il Lille ma non se n’è fatto nulla per questioni di natura economica. Troppo alta la richiesta dei francesi, che hanno preferito arrivare alla scadenza del contratto.

Il Milan però sembra aver perso interesse per il giocatore, con il quale non ci sono stati contatti la scorsa estate, nemmeno dopo il fallimento della trattativa per Zirkzee.

Sarebbe stato un’ottima alternativa, ma alla fine la scelta è ricaduta su Alvaro Morata.

David farà adesso la sua ultima stagione con la maglia del Lille prima della scadenza del contratto, dopodiché farà una nuova esperienza.

Nel suo destino sembra esserci la Serie A, con Inter e Juventus pronte a sfidarsi per accaparrarselo.

Vedremo alla fine chi la spunterà. Al momento il Milan è fuori dai giochi ed è difficile pensare ad un nuovo inserimento. Vedremo se cambierà qualcosa da qui ai prossimi mesi.