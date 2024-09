Milan, Theo e Leao illuminano in campo e fuori: il gesto sui social carica tutti

I due top player del Milan si sono ripresi la scena e hanno condotto la squadra al successo con il Venezia. Protagonisti anche dopo il 90′.

Se quei due decidono di giocare è tutta un’altra storia. Ieri sera al Milan di Paulo Fonseca era chiesta una reazione dopo l’avvio shock delle prime tre e il tanto atteso segnale è arrivato. Netta vittoria per 4-0 contro il Venezia, con un poker nella prima mezz’ora, e primi tre punti stagionali. Oltre che dalla squadra, però, ci si aspettava un cambio di passo soprattutto dai due uomini più attesi.

Ad essere finiti principalmente nell’occhio del ciclone erano stati, infatti, proprio Theo Hernandez e Rafa Leao. Il francese e il portoghese sono i due big ai quali i tifosi si aggrappano per uscire dalla tempesta. Dopo la sfida contro la Lazio, però, questa certezza è sembrata venir meno con il tanto contestato cooling break-gate che ha aggiunto ulteriore tensione nell’ambiente.

Ieri sera, però, quei due hanno ricordato a tutti chi comanda e dopo delle prime prestazioni opache, ci hanno ammesso appena 90 secondi per rimettere le cose in chiaro. Assist di tacco del numero 10 e gol di “sfondamento” del 19. La serata trionfale dei Rossoneri è stata aperta proprio da loro due e dopo il fischio finale la luce non si è spenta.

Theo e Leao, quanto siete mancati: è show anche sui social

Subito dopo la prodezza dell’1-o, Theo e Leao si sono abbracciati sotto la curva con il francese che ha indicato il portoghese quasi per volergli quell’assist meraviglioso. L’intesa, però, è continuata anche fuori dal campo e sui social i due hanno ribadito il concetto. Prima la storia Instagram di Theo dove abbraccia Leao con tanto di cuore e poi il repost dell’ex Sporting con scritto: “Love u mi hermanito“.

Una dichiarazione d’amore da ambo i lati che non è di certo passata inosservata. Entrati insieme nella tempesta, insieme ne sono usciti e ora sono pronti a tornare definitivamente. Il poker al Venezia non può ovviamente bastare: la vera risposta è, infatti, attesa nei due big match contro Liverpool e Inter.

La settimana che si sta per aprire sarà probabilmente quella decisiva e due buone prestazioni in Champions League e nel derby permetterebbero di dimenticare tutto. Il netto successo di ieri sera ha solo aperto le danze, ora però bisognerà fare sul serio. Martedì già il primo round.