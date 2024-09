Milan, Theo Hernandez criticato anche in Francia: il terzino sotto esame

Non c’è pace per Theo Hernandez. Dopo l’episodio del cooling break di settimana scorsa, arrivano altre critiche pesanti per il terzino francese.

Theo Hernandez non sta di certo vivendo il periodo di carriera più entusiasmante della vita. Il terzino fatica a entrare in condizione e l’inizio di stagione ha evidenziato ancor di più le lacune del francese. Il Theo di ora è lontano parente di quello che faceva fuoco e fiamme sulla fascia sinistra con il compare Leao e anche difensivamente manca quell’attenzione migliorata l’anno scorso.

Il Milan si augura che al rientro dalla sosta il numero 19 si ripresenti con un piglio diverso, ma le indicazioni date nel match contro l’Italia sono tutt’altro che incoraggianti. L’esterno è stato tra i peggiori della Nazionale di Didier Deschamps e le critiche nei suoi confronti non sono mancante il giorno dopo da parte dell'”Equipe“, che ha assegnato un 2 in pagella ma non solo.

Milan, l'”Equipe” contro Theo Hernandez: la sentenza è dura

Il quotidiano francese ha sottolineato come, per far crescere Hernandez ed evitare questi periodi sottotono, sia necessaria una sana competizione per giocarsi il posto da titolare nella Francia. Il terzino, dominato in tutti i duelli dagli azzurri, avrebbe infatti bisogno di sentire il fiato sul collo. È altresì vero che le alternative su quella fascia non abbondino, anzi.

Deschamps deve infatti fare i conti con un rapporto distante tra i Bleus e Ferland Mendy del Real Madrid. Stesso discorso per Lucas Digne dell’Aston Villa. Non rimane che attendere il rientro dal grave infortunio di Lucas, fratello di Theo Il monito vale anche per quanto concerne le performance in rossonero. I vice-Hernandez ci sono, ma nessuno può essere considerato come “Turbo Theo“, chiamato a riprendersi il Milan una volta per tutte.