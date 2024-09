Milan-Theo, il rinnovo è sempre più lontano: quanti ostacoli da superare!

L’esterno francese ha il contratto in scadenza il giugno 2026, ma ad oggi non ci sono le condizioni per il rinnovo.

Il nuovo Milan targato Paulo Fonseca è alle prese con non pochi problemi dal punto di vista della gestione, frutto anche degli scarsi risultati ottenuti in queste prime tre giornate di campionato, dove il Milan ha totalizzato solamente 2 punti, finendo al 14° posto in classifica. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Leao-Theo Hernandez, protagonisti di un mancato cooling break con la squadra durante l’ultimo match prima della sosta. La coppia della fascia sinistra rossonera è stata presa di mira da numerosi sportivi e giornalisti, nonostante il Milan abbia fin da subito chiarito la questione.

In particolare, il francese in queste ore è al centro dell’attenzione circa il possibile rinnovo o meno di contratto con il Milan: Theo Hernandez ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e i rossoneri devono decidere se rinnovarlo o meno, ovviamente sulla base della volontà del calciatore. Rinnovo che ad oggi sembra essere più lontano che vicino, come rivelato da un noto esperto di calciomercato.

Milan-Theo, quanti intoppi per il rinnovo: la situazione

Theo Hernandez comincia a vestire la maglia del Milan nell’estate del 2019, quando il club lo ha acquistato dal Real Madrid, firmando un contratto quinquennale. Nel febbraio del 2022, rinnova il suo contratto alzando l’ingaggio a 4,5 milioni più bonus fino al giugno 2026.

Ora il Milan deve decidere, compatibilmente con la volontà del calciatore, il futuro del francese: se a fine stagione scorsa i colloqui per il rinnovo di Theo Hernandez erano positivi, non si può dire la stessa cosa in questo periodo. A confermarlo è anche Nicolò Schira, esperto di mercato, tramite un video su YouTube:

Theo Hernandez vuole almeno 8 milioni di euro: il Milan a quelle cifre non ci arriva. Con Theo, inoltre, a differenza di Maignan, siamo in alto mare: il Milan non ha incontrato l’agente del calciatore e non ha formulato nessuna offerta. Il calciatore non è sereno di questa situazione e si aspettava un altro trattamento: si aspettava un’offerta già dopo l’Europeo, invece non è arrivato nulla. Theo è scontento.

L’ostacolo maggiore dunque è proprio l’ingaggio, con il Milan che se dovesse avanzare un’offerta arriverebbe a massimo 6 milioni di euro, cifra un pò bassa per il calciatore e il proprio entourage. A questo punto, se Theo non dovesse rinnovare, ci si aspetta una sua partenza già l’estate prossima per non perderlo a zero quella successiva.