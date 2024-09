Milan, trattativa ai dettagli: il rinnovo è ad un passo

La trattativa per il rinnovo con il Milan è ad un passo, i tifosi sorridono ora che la fumata bianca dell’operazione è vicina

Il Milan, nonostante un avvio di campionato segnato da difficoltà e risultati altalenanti, non ha perso di vista i propri obiettivi a lungo termine. La dirigenza rossonera, infatti, sta lavorando intensamente per consolidare il gruppo con rinnovi contrattuali strategici, essenziali per mantenere la stabilità della rosa.

Dopo un’estate di mercato caratterizzata da acquisti mirati e cessioni, il club si sta ora concentrando su quelle situazioni che richiedono una gestione oculata, come i rinnovi dei contratti dei calciatori chiave. Questi rinnovi sono fondamentali per preservare l’ossatura della squadra, che si è consolidata nel corso delle ultime stagioni.

La dirigenza è consapevole che mantenere un gruppo coeso è cruciale per affrontare le sfide della stagione, soprattutto in un momento in cui le prestazioni in campo non rispecchiano le ambizioni del club.

Tra i calciatori coinvolti nelle trattative, ci sono figure che hanno dimostrato un attaccamento ai colori rossoneri e che rappresentano una garanzia per il futuro: sigillare questi rinnovi significherebbe non solo assicurare la continuità tecnica, ma anche inviare un messaggio chiaro di fiducia e progettualità, nonostante le difficoltà momentanee.

In un campionato sempre più competitivo, avere una rosa stabile e motivata può fare la differenza. Il Milan, con il supporto della sua dirigenza, è determinato a superare questo periodo complicato, mantenendo salda la propria identità e continuando a lavorare per un futuro all’altezza delle proprie tradizioni.

Milan, vicinissimo il rinnovo di Maignan: c’è l’ok del portiere

Il rinnovo contrattuale di Mike Maignan potrebbe mettere fine ad una lunga telenovela: secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Giorgio Furlani avrebbe strappato un ok di massima al portiere francese, in scadenza di contratto nel Giugno 2026.

L’estremo difensore con questo rinnovo percepirà uno stipendio sulla base fissa di 6 milioni di euro fino al 2028, con opzione per un’ulteriore anno, 2029.

Dopo diverso tempo dunque, sembra esser molto vicina la fumata bianca: le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma la volontà del calciatore di restare in rossonero è stata determinata ai fini della trattativa.

Arrivato quindi un “rinnovo alla Leao“, come chiedeva esplicitamente il portiere francese: attualmente Maignan guadagna 2,8 milioni e il notevole aumento è sicuramente una prova di forza del Milan di restare competitiva con i propri calciatori migliori.