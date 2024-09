Milan, tutto pronto per il rinnovo: la firma è vicinissima!

Il Milan sta lavorando al rinnovo di uno dei suoi punti di forza della rosa: la firma del calciatore rossonero è molto vicina.

In questi giorni si respira un clima di serenità e consapevolezza all’interno del mondo Milan, frutto della grande vittoria ottenuta nel derby. Dopo sei ko di fila, i rossoneri sono tornati a rialzare la testa contro l’Inter di Simone Inzaghi, rendendosi protagonisti di una prestazione corale di grande valore. Il principale fautore del successo del Diavolo è stato Paulo Fonseca. Il tecnico si è preso la scena con una nuova soluzione tattica, risultata efficace ma sopratutto vincente.

Una chiave che Fonseca è pronto a riutilizzare anche per la sfida contro il Lecce, con l’obiettivo di portare a casa una nuova vittoria per imboccare la strada della continuità. Il tecnico dovrebbe fare affidamento su quelli che sono stati i protagonisti indiscussi del derby, uno di questi è Matteo Gabbia. Il difensore rossonero ha deciso il match contro l’Inter con un’incornata di testa, dando la cornice perfetta ad una prestazione solida e carica di determinazione. Dal suo ritorno al Milan, il classe 1999 si è preso il suo spazio con forza e tenacia, confermandosi uno dei punti chiave della difesa rossonera. Proprio per questo, il Milan avrebbe deciso di avviare la pratica per il rinnovo.

Gabbia verso il rinnovo: il Milan lima i dettagli

Con massima ultima, ma grande generosità e determinazione, Matteo Gabbia ha scalato le gerarchie di Paulo Fonseca, prendendosi un ruolo di prestigio all’interno della rosa. In questo avvio di stagione, il giovane difensore si sta confermando ampiamente all’altezza, tanto da spingere il tecnico portoghese a preferirlo al nuovo arrivato Pavlovic.

Gabbia sta strappando consensi a non finire ed il suo gol decisivo nel derby ha aumentato ancor più l’hype di tifosi e dirigenza nei suoi confronti. Secondo quanto asserito dal noto giornalista, Nicolò Schira, il Milan avrebbe avviato dei contatti concreti con l’entourage del calciatore per trovare quanto prima un accordo per il rinnovo.

Matteo Gabbia, in scadenza nel 2026, è ritenuto uno dei pilastri portati del Milan di Fonseca e per questo motivo Furlani starebbe cercando di muovere dei passi decisi per arrivare all’estensione contrattuale. La società rossonera avrebbe dato il via alla pratica per il rinnovo sulla base di un accordo fino al 2028.

Nei discorsi, come giusto che sia, sarebbe stato inserito anche un cospicuo adeguamento dell’ingaggio. Lo stipendio di Gabbia, infatti, dovrebbe passare da un milione di euro a circa 2,5 milioni a stagione. In casa Milan si respira grande ottimismo in tal senso, ambo le parti hanno tutte le intenzioni di trovare un’intesa.