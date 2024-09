Milan, ultima mossa di Fonseca per il derby: formazione a sorpresa

Il tecnico rossonero sta valutando alcuni cambiamenti in ottica derby, diverse sorprese di formazione.

In casa Milan ci si prepara al big match della quinta giornata di Serie A contro l’Inter. I rossoneri si presentano alla partita dopo una sola vittoria nei primi cinque impegni stagionali. Un inizio ben al di sotto delle aspettative della dirigenza e di tutto l’ambiente, che ha messo in bilico la posizione di mister Fonseca. Fino ad ora si è vista una squadra poco motivata che fatica a esprimere i propri ideali di gioco e la propria identità. Al momento i punti del Diavolo in campionato sono 5, troppo pochi per una squadra ricca di ambizioni come il Milan.

Come riportato da Tuttosport, la sensazione è che Fonseca sia già arrivato all‘ultima spiaggia e che la partita con l’Inter possa risultare decisiva per il suo futuro in rossonero. In Via Aldo Rossi però si aspettano di vedere anche una buona prestazione, ragione per cui una vittoria potrebbe addirittura non bastare. Dopo poco più di due mesi la relazione tra Milan e Fonseca rischia quindi di chiudersi, con l’allenatore ex Lille a rischio esonero. Il Derby di questa sera sarà fondamentale e per questo il mister portoghese sta pensando a diversi cambi nella formazione.

Inter-Milan, Fonseca si gioca tutto: Milan super offensivo

Come scritto da diversi quotidiani in mattinata, il Milan potrebbe presentarsi al derby di questa sera con una formazione a sorpresa. Fonseca infatti sta valutando un cambio modulo e sembra indirizzato a schierare i suoi uomini in un 4-4-2 a trazione offensiva. L’idea infatti è quella di affrontare l’Inter a viso aperto senza rintanarsi nella propria metà campo. Un cambiamento che porterebbe all’impiego di Morata e Abraham come coppia d’attacco, mentre Leao e Pulisic sarebbero schierati come esterni di centrocampo, facendo propendere il modulo verso un 4-2-4.

In difesa sulla sinistra ci sarà Theo Hernandez, mentre sul lato opposto Emerson Royal giocherà al posto di Calabria infortunato. Entrambi i giocatori hanno una spiccata propensione ad attaccare, il che rende ancora più offensiva la squadra di Fonseca. Per questo motivo verrà richiesto ai due centrali di centrocampo di non sganciarsi troppo in avanti, in modo tale da dare equilibrio alla squadra. In difesa invece il neo-acquisto Pavlovic va verso la panchina, con Gabbia e Tomori pronti a difendere la porta, che vedrà Maignan tra i pali.

A Fonseca non manca di certo il coraggio e i tifosi sperano che la scelta dell’allenatore possa portare benefici alla squadra. Il Milan ha voglia di tornare alla vittoria e farlo contro l’Inter sarebbe un messaggio importante a tutto il campionato, soprattutto dopo gli ultimi 6 derby persi di fila.