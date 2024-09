Milan-Venezia, arriva la decisione sul bomber: ecco il piano di Fonseca

Il tecnico rossonero ha le idee chiare su come disputare i prossimi impegni, già piuttosto delicati per il proseguo della sua avventura.

La maggior parte dei calciatori è impegnata attualmente con la propria Nazionale, ma al rientro in casa Milan sarà già cruciale. Tre impegni in sette giorni e sia la società che i tifosi attendono la svolta, al momento 0 vittorie in stagioni e un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative.

Paulo Fonseca non può sbagliare, l’occhio attento della società monitora la situazione e ulteriori passi falsi potrebbero portare la sua panchina a traballare. Al rientro i rossoneri affronteranno il Venezia e dovranno obbligatoriamente pescare la prima vittoria stagionale. Poi testa ad altri due impegni cruciali, il debutto in Champions League (match affascinante per vari motivi) contro il Liverpool e specialmente il derby contro l’Inter, derby di Milano che i tifosi attendono con ansia.

In casa rossonera c’è attesa anche per Alvaro Morata, attaccante spagnolo arrivato per sostituire Giroud e subito fermato da un infortunio a inizio stagione. Dopo la prima rete contro il Torino su rigore Morata si è fermato, ma è pronto a ripartire e questa sarà la settimana giusta: Fonseca ha un piano per l’attacco e doserà le forze nel triplice impegno del club.

Milan, svelato il piano per l’attacco

Il giornalista di Sky Sport ha parlato delle condizioni di Morata e della possibilità di vederlo dal primo minuto già contro il Venezia. Questi ha dichiarato: “La sensazione è che Tammy Abraham dovrebbe giocare dal primo minuto contro il Venezia mentre Morata giocherà titolare contro Liverpool e Inter”. Probabile questa situazione con Morata che potrebbe saggiare il campo per qualche minuto nella sfida contro il club veneto, inoltre Baiocchini ha avuto belle parole per Abraham e a riguardo ha dichiarato:

“Abraham è in forma e già lo ha dimostrato contro la Lazio, credo che possa giocare senza problemi. Poi verrà dato spazio a Morata nei due big match”. Un piano ben chiaro e anche il motivo per cui il Milan quest’anno ha deciso di puntare su una doppia punta oltre Jovic, Fonseca ha richiesto fino all’ultimo Abraham come sostituto di Morata e lo spagnolo invece è il titolare, arrivato per non far rimpiangere il partente Olivier Giroud.

Il Milan deve cambiare marcia e Fonseca punta sugli attaccanti. Abraham prima e poi Morata dovranno regalare il