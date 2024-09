Milan-Venezia, Capello non del tutto convinto: “Una cosa non mi è andata giù”

Fabio Capello ha fatto una sua analisi sulla vittoria del Milan contro il Venezia. Un aspetto ha fatto storcere il naso all’ex tecnico.

Si rivede uno spiraglio di luce in casa Milan dopo settimane di totale buio. I Rossoneri ritrovano la vittoria, la prima dell’era Fonseca, e lo fanno con un netto 4-0 ai danni del Venezia in una partita praticamente mai in discussione. Piccolo sorriso per il Diavolo che ora, però, sarà atteso dai big match contro Liverpool e Inter. La gara di ieri sera ha lasciato senza dubbio molti segnali positivi, ma c’è chi non è del tutto convinto.

Capello frena gli entusiasmi: “Dietro hanno concesso troppo”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è stato spazio anche per un commento di Fabio Capello. L’ex rossonero ha speso belle parole per Leao e compagni, ma al tempo stesso ha storto un po’ il naso sulla prestazione difensiva della squadra, apparsa troppe volte in affanno:

Finalmente ho visto voglia, determinazione e corsa. È stato un segnale positivo per i tifosi e per tutto l’ambiente. Mi sono piaciuti molto Fofana e Abraham. Leao è stato il solito giocatore devastante. Una sola cosa non mi è andata giù: dietro hanno concesso qualcosa e contro avversari del genere non può accadere.

Buona prestazione da parte del Milan, ma secondo Capello bisogna ancora migliorare in difesa. Il Venezia non era di certo un ostacolo insormontabile e la porta è rimasta inviolata, ma è chiaro che contro avversari di livello (Liverpool e Inter ad esempio) servirà più solidità.