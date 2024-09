Milan-Venezia, Fonseca è sicuro: pochi dubbi di formazione per il tecnico

Paulo Fonseca avrebbe le idee molto chiare sulla formazione da mandare in campo contro il Venezia: il tecnico è sicuro.

Il Milan di mister Paulo Fonseca domani sera alle ore 20:45 tornerà sotto i riflettori del campionato di Serie A per la quarta giornata, dove tra le mura amiche dello stadio San Siro ospiterà il Venezia. La squadra rossonera ha un solo imperativo categorico: vincere. Dopo un avvio alquanto difficoltoso, in cui il Diavolo ha raccolto appena 2 punti in tre gare, la formazione lombarda cercherà di invertire la tendenza negativa mettendo a segno quella che sarebbe la prima vittoria della stagione.

La squadra rossonera ha l’obbligo di vincere, anche perché un ulteriore passo falso metterebbe ancor più nei guai mister Paulo Fonseca. Proprio sul tecnico, iniziano ad aleggiare già i diversi degli allenatori che potrebbero prendere il suo posto come: Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Thomas Tuchel e Sergio Conceiçao. Fonseca, però, vuole tenersi stretta la panchina e per incanalare la strada giusta deve disperatamente fare bottino pieno con il Venezia. Per questo motivo, l’ex Roma sta studiano la formazione ideale da mandare in campo.

Fonseca ha le idee chiare: le possibili scelte del tecnico rossonero

Sono ore di attente riflessioni queste per mister Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, di fatto, sta valutando in modo ponderato le possibili scelte da fare in vista del Venezia. Tuttavia, l’allenatore sembra avere le idee molto chiare. Tra queste c’è la volontà di includere nella formazione titolare Theo Hernandez e Rafael Leao. Dopo la serie di polemiche in seguito ai fatti di Lazio-Milan, i due quasi sicuramente scenderanno in campo dall’inizio contro il Venezia.

Il tecnico farà ancora una volta affidamento al 4-2-3-1. Davanti a Maignan dovrebbe partire dal primo minuto il quartetto difensivo composto da Calabria, preferito ad Emerson Royal, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. Per la mediana, salgono le percentuali del tandem Fofana-Reijnders. Sulla trequarti, invece, dovrebbe esserci Loftus-Cheek. Il dubbio resta sugli esterni, o meglio, sul versante destro.

Sono in corso delle valutazioni su Pulisic e Chukwueze, rientrati solo ieri a Milanello dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Fonseca potrebbe tenerli a riposo in vista della sfida di Champions col Liverpool, decidendo di concedere spazio ad Okafor dal primo minuto. Tuttavia, la particolare novità di formazione non dovrebbe essere questa, bensì la titolarità di Abraham. Il tecnico portoghese sarebbe sempre più propenso a puntare sull’inglese per il ruolo di unico centravanti nei suoi undici anti Venezia.

Della gara di domani sarà anche Alvaro Morata, reduce dal fastidio infortunio muscolare che lo ha costretto a restare ai box per le sfide con Parma e Lazio. L’attaccante spagnolo partirà dalla panchina, pronto a subentrare qualora fosse necessario. Fonseca non vuole rischiarlo, sopratutto a pochi giorni dal debutto in Champions League. Sono in dubbio, invece, Jovic (lombalgia) e Thiaw (leggera distorsione alla caviglia). Mentre sicuramente non prenderanno parte alla gara gli infortunati Bennacer, Florenzi e Sportiello.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Okafor, Loftus-Cheek, Leao, Abraham.

Venezia (3-4-2-1): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano, Oristanio, Ellertsson, Pohjanpalo.