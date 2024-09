Milan-Venezia, il giornalista abbassa l’entusiasmo: “Due sono i veri esami”

Il Milan ha ottenuto la sua prima vittoria in questo nuovo Campionato, ma secondo il giornalista del Corriere non deve avere troppo entusiasmo.

Dopo la prima sosta per le nazionali, il campionato di Serie A ha ripreso il suo cammino con la quarta giornata della stagione: ad aprire le danze della giornata è stato il match tra Como e Bologna; a seguire la Juventus è scesa in campo ad Empoli, mentre a chiudere il sabato è stata la sfida tra Milan e Venezia. Dopo i due punti in tre gare, il Milan di Paulo Fonseca ha conquistato la prima vittoria stagionale contro la neo promossa Venezia.

Ad aprire le danze del match è stato il gol di Theo Hernandez, dopo una bella combinazione con il compagno Leao: i due, gli uomini più discussi di queste ultime due settimane, hanno risposto presente dopo il caso che si era creato in Lazio-Milan. Il doppio vantaggio è arrivato con il primo gol in rossonero di Fofana; a chiudere le danze del match ci hanno pensato prima Pulisic e poi Abraham su rigore, sempre nella prima frazione di gioco.

Milan-Venezia, i rossoneri non devono festeggiare: la sentenza di Passerini

Quella contro il Venezia è stata la prima vittoria ufficiale del Milan in questa stagione: nei primi tre match di campionato, i rossoneri avevano totalizzato solamente due punti.

La vittoria sulla neo promossa Venezia ha riacceso gli animi in casa rossonera, ma secondo alcuni giornalisti, tra cui Carlos Passerini, il Milan deve tener basso l’entusiasmo e continuare a lavorare, perchè in arrivo ci sono due esami importanti. Queste le sue parole al Corriere della Sera:

Così come non doveva lasciarsi andare a giudizi definitivi dopo i due punti in tre partite, allo stesso modo questo fin troppo agevole 4-0 rifilato a una neopromossa va preso per quello che è. Per capire se davvero il peggio è alle spalle non servirà aspettare molto: il Liverpool e il derby saranno due controesami fondamentali.

Il giornalista, giustamente, ricorda i prossimi due impegni importanti per la formazione allenata da Paulo Fonseca: prima il match in Champions League contro il Liverpool, poi il Derby della Madonnina contro i cugini nerazzurri, in cui il Milan ha bisogno di riscattarsi dopo 6 match consecutivi persi e lo Scudetto concesso all’Inter la passata stagione.

Quello di Passerini non è un discorso sbagliato, considerato che comunque il Milan ha affrontato una squadra proveniente dal campionato di Serie B, e quindi una sfida all’altezza, che non era assolutamente da sbagliare.