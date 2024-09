Milan-Venezia, il titolare a forte rischio: spunta l’annuncio del tecnico

Alcuni club sono impegnati con le Nazionali mentre altri lavorano in vista del rientro in campo per la serie A.

La maggior parte dei club sono privi dei propri giocatori, impegnati la maggior parte con le proprie Nazionali e in attesa di disputare il secondo match in pochi giorni. Le big sono ridotte al minimo indispensabile, diversa è la situazione delle squadre cosiddette ‘piccole’ che hanno affrontato delle amichevoli per tenere il ritmo partita.

Tra queste c’è il neo promosso Venezia di Eusebio Di Francesco, tra le squadre più in difficoltà e al lavoro per migliorare la propria condizione e soprattutto posizione in classifica. I veneti hanno disputato in queste ore l’amichevole contro l’NK Tabor Sezana, sfida vinta con un secco 3 a 0. Buone indicazioni per Di Francesco, notizie positive e meno positive in vista del rientro in campo.

Milan-Venezia, possibile forfait per il big degli ospiti

Da un lato il tecnico del club veneto può esultare per le condizioni di Busio, apparso in riprese e senza particolari problemi. Si è invece fermato il giovane Oristanio, acquistato dall’Inter questa estate e a caccia del primo gol stagionale. Il tecnico ha parlato cosi circa le condizioni del suo trequartista:

“La botta di Oristanio e il cambio nel primo tempo? Aveva un pò di fastidio e si toccava sempre. Ad un certo punto l’ho visto affaticato per questo problemino ed ho optato per il cambio”. Oristanio è un titolare del club neo promosso, giocatore fondamentale nel club e ora bisognerà capire meglio le sue condizioni in vista del match di San Siro.