Milan-Venezia, la decisione di Fonseca: la scelta su Theo e Leao

Il Milan cerca la prima vittoria in campionato nell’anticipo contro il Venezia: ecco le scelte di Fonseca e Di Francesco.

Gli anticipo del sabato di Serie A si concludono a San Siro dove il Milan affronterà il Venezia. I rossoneri di Paulo Fonseca sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo i pareggi contro Torino e Lazio e la sconfitta di Parma.

Il Venezia dal canto suo ha raccolto un punto dopo il pareggio di Firenze, due le sconfitte arrivate contro Lazio e Torino.

Le formazioni ufficiali di Milan-Venezia

Fonseca schiera Theo Hernandez e Rafa Leao dal 1′, in difesa c’è Gabbia al posto di Tomori. Fofana e Loftus-Cheek a centrocampo con Reijnders trequartista, Abraham sarà l’unica punta col recuperato Morata pronto a subentrare dalla panchina. Out Calabria per una contusione alla gamba destra in allenamento

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.