Morata-Campello, retroscena sorprendente: la notizia spiazza tutti

La questione legata alla separazione di Alvaro Morata e Alice Campello tiene banco ormai da mesi in Italia e in Spagna: presto però ci potrebbero essere novità inaspettate.

Alvaro Morata e Alice Campello addio, quando la notizia ha iniziato a fare il giro del web ha sorpreso tantissime persone. La scena da film romantico al triplice fischio della finale degli Europei, le foto da famiglia perfetta pubblicata sui social. Nessuno si aspettava una separazione.

Purtroppo è risaputo, i social non sono la realtà. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione in molti, forse troppi, hanno ipotizzato i motivi della separazione, rispettando ben poco la privacy e il momento sicuramente complicato per la coppia e soprattutto i figli.

Oggi però, a sorpresa, c’è stato un segnale che nessuno si aspettava.

Campello-Morata: ritorno in vista?

Se sia un clamoroso ritorno di fiamma, con una possibile di riconciliazione, o se invece si tratti solo una scelta che riguarda il benessere dei figli, ancora non è certo. Nel frattempo però Alice Campello ha pubblicato delle foto sue e dei 4 figli in aereo con la scritta: “Milano, 27.09.2024, nuovi inizi”. Sicuramente quindi la Campello ha deciso di tornare a vivere in Italia, il resto sarà noto con il tempo. I follower con ogni probabilità sperano che sia l’antipasto a un ritorno di fiamma con Morata ma per adesso né Alice né Alvaro hanno commentayo l’accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello (@alicecampello)

L’attaccante stasera sarà impegnato contro il Lecce a San Siro, ma non dovrebbe giocare. Periodo complicato per Morata: tra l’Europeo il trasferimento al Milan, la separazione da Alice e l’infortunio. L’arrivo dei figli lo aiuterà sicuramente. Così come, per Alice, sarà prezioso avere vicina la famiglia italiana.