Morata: “Dobbiamo rispettare ciò che vuole la gente”, poi sui leader

Al triplice fischio di Milan-Liverpool, Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match.

Termina con un’amara sconfitta il primo match di Champions League del Milan: la squadra rossonera esce sconfitta da San Siro contro la squadra inglese del Liverpool con il risultato di 3 a 1. I rossoneri erano anche partiti bene, con il vantaggio siglato dopo pochi minuti dal fischio iniziale da Pulisic. Già nel primo tempo i Reds hanno ribaltato la partita, e nella seconda frazione di gioco hanno chiuso le danze siglando il risultato finale.

Milan-Liverpool, Morata deluso dalla prestazione: le dichiarazioni

Il cammino nella nuova edizione della Champions League del Milan non comincia bene e la partita di oggi riflette il brutto momento che sta vivendo la squadra rossonera. Anche Alvaro Morata, neo acquisto del Milan, è consapevole di questa cosa e a fine partita ha cercato di spronare la squadra, in vista del prossimo match in programma, contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine del match: