News Milan, anche Lazza tuona contro il club: “Sono stufo”

Anche il rapper Lazza, tra i più noti tifosi del Milan, ha espresso tutta la sua frustrazione per l’attuale situazione del club rossonero.

È nei momenti di maggiore difficoltà che si vede la vera fede di un tifoso, ma di certo quelli del Milan ne avrebbero fatto a meno. I Rossoneri sono entrati in un tunnel da cui sembra difficile uscire e la sfida con l’Inter all’orizzonte non fa di certo diminuire la tensione. Il popolo rossonero è stanco di vedere la propria squadra subire umiliazioni su umiliazioni e il derby si spera possa dare una svolta. Intanto il rapper Lazza, che non ha mai nascosto la sua fede per il Diavolo, ha parlato del momento negativo.

Lazza sbotta sul Milan: “Non vado più allo stadio”

La scorsa notte il rapper milanese, che da anni domina le classifiche italiane, ha pubblicato il suo nuovo album “Locura“. In giornata, in occasione della promozione dell’album, il cantante è stato intervistato ai microfoni di RTL 102.5 e non è mancata una battuta sulla propria squadra del cuore:

Non vorrei parlare male del Milan, ma non vado quasi più allo stadio. Sono stufo di piangere.

Queste le parole di Lazza che ha ammesso di essersi allontanato nell’ultimo periodo dal mondo Milan. Il momento storico non sta di certo aiutando, ma di certo ci vorrà ben altro per cancellare i colori rossoneri dal noto rapper.