News Milan, Cafu mette a tacere le critiche sul rossonero: “Può dare molto”, poi sul derby

L’ex Milan Cafu ha rilasciato un’intervista dove dice la sua sull’imminente derby. Belle parole anche per un rossonero soggetto a critiche.

Le luci di San Siro sono pronte a riaccendersi e lo faranno in occasione della sfida più importante di tutte. Domani sera Milan e Inter si sfideranno nel primo derby stagionale in una gara che può già essere uno snodo decisivo per l’intera stagione. Come noto, infatti, i Rossoneri stanno vivendo uno dei peggiori periodi degli ultimi anni e il match contro i campioni d’Italia può rappresentare una pietra tombale, come anche uno sliding doors.

In settimana entrambe le compagini sono state impegnate in Champions League rispettivamente contro Liverpool e Manchester City e anche questi risultati hanno contribuito a far sembrar ancor più squilibrata la stracittadina. I ragazzi di Paulo Fonseca, che domani si gioca il suo futuro in rossonero, vogliono sovvertire i pronostici. A suonare la carica c’è stato anche l’ex rossonero Cafu, convinto che la sua ex squadra possa davvero farcela. Il brasiliano ha inoltre speso belle parole per un connazionale.

Cafu si fida di Emerson Royal: “Sono convinto che farà molto bene”

Il Pendolino ha risposto ad alcune domande ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul Milan e sugli uomini che potranno essere decisivi domani sera. L’ex terzino ha speso belle parole per Emerson Royal, tra i nuovi acquisti in casa rossonera che non ha di certo convinto i tifosi in queste prime uscite:

Non mi aspettavo un inizio così difficile. Ma c’è tutto il tempo per recuperare. Il derby può essere una partita importantissima per farlo. Il derby è sempre imprevedibile e può cambiare la stagione. Emerson Royal è bravissimo, sono convinto che al Milan farà molto bene. Se si sblocca può dare molto alla squadra.

Queste le dichiarazioni di Cafu che ha riposto, dunque, fiducia nel connazionale sbarcato al Milan. Oltre a parlare di Emerson Royal, che negli scorsi mesi non ha nascosto di avere proprio Cafu come idolo, la leggenda brasiliana si è concentrata anche su Alvaro Morata:

È stato un grande acquisto. Se verrà servito bene farà molti gol. Speriamo anche nel derby.

Tanta positività per Cafu che si fida, quindi, della squadra (probabilmente anche più di molti tifosi) ed è convinto che con le giuste motivazioni il derby possa tingersi di rossonero. Le ultime sei stracittadine hanno sempre avuto un unico risultato, ma ora può essere il momento giusto per invertire il trand.