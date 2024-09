News Milan, Cardinale blinda Fonseca: il retroscena che conferma tutto

Dopo la vittoria nel derby può dirsi salva la panchina di Paulo Fonseca. Il tecnico è blindato, come confermato da un retroscena che vede protagonista anche Cardinale.

Un lampo, anzi due, nella notte di “San Siro”. Il Milan si è finalmente acceso dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice. Era quello che serviva al Diavolo per cominciare a pedalare a seguito di un avvio costellato da un successo, due pareggi e due sconfitte in stagione. Finalmente i rossoneri ci hanno messo quella verve in più e hanno meritato di gran lunga la vittoria.

Grande merito va dato ai calciatori, che hanno interpretato nel modo giusto una gara che poteva affondare definitivamente il Diavolo, posto di fronte all’Inter reduce dalla grande performance di Manchester. A deciderla è l'”insospettabile” Matteo Gabbia, simbolo di dedizione e attaccamento alla maglia. Decisivo nel punteggio anche il solito Pulisic, il cui bottino stagionale recita già quattro reti in sei apparizioni.

Ma buona parte degli elogi vanno soprattutto a mister Paulo Fonseca. Il tecnico è stato ampiamente criticato negli ultimi giorni. Lui si è tappato le orecchie e ha continuato a lavorare. E ora, grazie al risultato maturato ieri, la panchina può dirsi ampiamente salva.

Milan, Fonseca risponde alle critiche: la panchina è salva

Nuova fiducia per l’ex allenatore di Roma e Lille. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, anche il patron Gerry Cardinale avrebbe blindato il timoniere portoghese. Il numero uno di RedBird non era presente ieri alla “Scala del calcio”, ma ha comunque seguito la partita alla televisione dagli Stati Uniti. Di fronte allo schermo Cardinale ha potuto ammirare un match svolto nel migliore nei modi e per questo, dopo il fischio finale, avrebbe chiamato Fonseca per congratularsi.

Grande soddisfazione, quindi, per il proprietario del Milan, così come per ogni singolo componente dell’organigramma di via Aldo Rossi. Su tutti Zlatan Ibrahimović, al primo derby vinto da dirigente. Anche lo svedese, a seguito del match si sarebbe diretto negli spogliatoi per complimentarsi con il tecnico e con la squadra. Il tutto tre giorni dopo quel colloquio tenutosi a Milanello tra il senior advisor di RedBird e Fonseca.

Un testa a testa che ha stimolato non solo l’allenatore, ma l’intera squadra che, dopo la batosta subita ad opera del Liverpool e la conseguente contestazione della Curva Sud, ha rialzato la testa e con determinazione si è presa la sua rivincita nella stracittadina.