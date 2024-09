News Milan, Cardinale fissa l’obiettivo: “Voglio fare questo”

Gerry Cardinale ha le idee chiare su quello che vuole fare per il Milan, di seguito riportate le sue parole e svelato l’obiettivo fissato.

Il Milan ha deluso le aspettative dei propri tifosi. Infatti, non ha iniziato il campionato nei migliori dei modi e ha raccolto solo due punti nelle prime tre partite sfidando Torino, Parma e Lazio. La sosta nazionale si è conclusa e la squadra di Paulo Fonseca vuole trovare i tre punti vittoria, per questo motivo è vietato sbagliare.

Il calendario inizia a farsi sempre più folto soprattutto questa settimana dove i rossoneri in programma hanno sabato 14 settembre la partita in casa contro il Venezia alle ore 20.45. Successivamente la prima partita di Champions League dove San Siro ospiterà il Liverpool martedì 17 settembre alle ore 21.00, per concludere poi la settimana con il tanto atteso Derby, domenica 22 settembre, alle ore 20.45 contro l’Inter.

Paulo Fonseca non è ancora riuscito a far esprimere alla sua squadra il gioco da lui desiderato. La società in questa finestra di mercato estivo, infatti, ha lavorato per migliorare e renderla la squadra ancora più competitiva con l’aiuto di nuovi innesti con l’obiettivo di portare il Milan di nuovo in alto e arrivare fino in fondo alle competizioni che dovrà disputare cercando di creare un ciclo di vittorie che possa essere duraturo nel tempo.

Cardinale, fissato l’obiettivo per il Milan

Il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, è intervenuto durante l’evento IMG x RedBird, summit tenutosi mercoledì e come riportato dal Financial Times ha fissato sia un obiettivo per la squadra del Milan, ma ha anche parlato del futuro sullo stadio. Di seguito sono riportate le sue parole.

Durante l’evento Cardinale ha affermato che ciò che sta cercando di fare è quello di portare ciò che ha imparato in 30 anni in America nel calcio europeo.

Inoltre, afferma come ci sia una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo. Per questo motivo, Cardinale ha detto che RedBird ha spinto per migliorare le prestazioni della squadra sia dentro che fuori dal campo.

Inoltre, il proprietario ha anche parlato del futuro sullo stadio per la squadra rossonera secondo il pensiero di RedBird:

Ha piani ambizioni per costruire un nuovo stadio all’avanguardia per sostituire la vecchia casa del club a San Siro, che condivide con la rivale Inter.

Dichiara, infine, come l’anno scorso il club ha riportato i suoi primi profitti annuali in 17 anni e come i piani dello stadio si sono dimostrati controversi con i politici locali desiderosi che i due club investano congiuntamente nelle strutture esistenti.