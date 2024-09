News Milan, dentro o fuori per Fonseca: tre nomi in pole per sostituirlo

Primo derby di Milano per Paulo Fonseca, sempre più in bilico: la partita di questa sera potrebbe già essere l’ultima in rossonero.

Paulo Fonseca è sempre più in bilico: il derby di questa sera potrebbe già essere l’ultimo match come allenatore del Milan.

Nella consueta conferenza stampa pre-gara di ieri il tecnico si è mostrato fiducioso e tranquillo: “Le voci sulla mia panchina o sulla società che sta contattando altri allenatori a Milanello non sono arrivati”, ha affermato. “Al mio futuro non penso: contano solo la squadra e il risultato del derby. Dopo la sconfitta contro il Liverpool ho visto tre allenamenti fantastici”, ha continuato.

Calma e tranquillità per il tecnico rossonero, che si giocherà comunque tutto nella sfida di questa sera: un derby che sarà un vero e proprio dentro o fuori. La stracittadina milanese che tra l’altro ha visto i nerazzurri trionfare sempre nelle ultime 6 uscite. Tra derby europei e derby scudetto i rossoneri non vincono da tempo: stasera Fonseca è chiamato a ribaltare i pronostici che vedono Inzaghi netto favorito.

E dove c’è un allenatore in bilico ci sono ovviamente dei nomi già pronti per sostituirlo: l’edizione odierna di Libero fa il punto su chi potrebbe prendere il posto del tecnico portoghese.

Fonseca dentro o fuori: due nomi per sostituirlo

I nomi più caldi per prendere il posto di Fonseca sono due e sono quelli di Max Allegri e Maurizio Sarri. Anzi, c’è anche un terzo incomodo: Ivan Tudor, pronto a batterli sul tempo grazie a richieste di ingaggio più contenute che al club rossonero potrebbe solo che far piacere.

Sarri ha rilasciato qualche intervista in questi mesi, ammettendo “la voglia di tornare” magari “prima di gennaio”. Sul Milan era stato netto: “la rosa rossonera è forte”. Insomma, quasi un auto candidatura. Allegri invece è più assente, praticamente nessuna dichiarazione rilasciata negli ultimi tempi, un silenzio probabilmente figlio dell’addio turbolento alla Juventus.

Tre nomi per un posto in panchina: anche l’edizione in edicola stamattina de La Gazzetta dello Sport conferma come Allegri, Sarri e Tudor siano i tre nomi in pole per prendere il posto di Paulo Fonseca. Tre nomi che già conoscono la Serie A e che sarebbero disponibili a subentrare in corsa su una panchina non semplice.

Fonseca giocherà questa sera con tre ombre dietro di lui, ben conscio che un passo falso potrebbe costargli la panchina del Milan: è di nuovo un derby decisivo.