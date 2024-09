News Milan, già scelto il post Fonseca: colloqui già avviati con Ibrahimovic

Il Milan ha già in mente chi potrebbe essere il sostituto di Paulo Fonseca in caso di esonero. L’allenatore era infatti presente ieri allo stadio.

L’avventura di Paulo Fonseca al Milan potrebbe rivelarsi molto più breve del previsto. Già prima della sosta il portoghese era dato già in bilico, malgrado l’endorsement più volte mostrati dai pezzi forti della dirigenza di via Aldo Rossi. Il 4-0 contro il Venezia è servito solamente a calmare le voci e le proteste. Il 3-1 firmato ieri dal Liverpool a “San Siro” potrebbe essere una delle ultime gocce che fa traboccare il vaso. La pazienza dei vertici milanisti potrebbe esaurirsi a stretto giro, specialmente se quanto accaduto ieri avrà un seguito

Tutto dipenderà dal derby di domenica. Qualora Fonseca evitasse la settima sconfitta consecutiva del Diavolo contro i “cugini”, la sua panchina potrebbe dirsi salva. Viceversa, l’ennesimo k.o. si configurerebbe come l’ultima partita dell’ex Roma e Shakthar Donetsk da timoniere del Milan. La stracittadina sarà quindi giudice per il tecnico portoghese, che ha quattro giorni per risollevare la squadra e prepararla al meglio in vista di domenica sera.

Nel frattempo, però, i dirigenti rossoneri starebbero già cominciando a guardarsi attorno. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il candidato principale sarebbe Edin Terzic.

Milan, Terzic favorito se salta Fonseca: colloqui già avviati con Ibrahimovic

In base a quanto raccolto dalla testata tedesca, l’entourage dell’ex allenatore del Borussia Dortmund avrebbe già avviato i contatti con Zlatan Ibrahimovic, che appare convinto dall’opzione così come tutto l’organigramma rossonero. Il tecnico bosniaco, che l’anno scorso sfiorò la Champions League arrendendosi solamente nella finale di “Wembley” contro il Real Madrid, gode di grande stima da parte della società.

Nei suoi anni sotto il Muro Giallo, Terzic è stato artefice di una crescita esponenziale del Borussia, che non solo in due anni ha sfiorato Bundesliga e Champions, ma ha anche lanciato e fatto crescere tantissimi giovani quali Moukoko, Bynoe-Gittens, per citarne alcuni. Il profilo rispetta a pieno i parametri di RedBird, che da sempre è attenta alle nuove leve. Sarebbe quindi il giovane tecnico il favorito in caso di esonero di Fonseca.

Non convincono a pieno nomi come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. I rapporti sono già buoni con gli agenti di Terzic, sondato negli scorsi giorni dalla Roma, ora orientata verso Ivan Juric dopo l’addio di Daniele De Rossi. Panchine girevoli che potrebbero ancora cambiare in Serie A, a partire proprio dal Milan