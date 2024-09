News Milan, la sosta inguaia Fonseca: il big salta il Venezia?

Guai in vista per il Milan e Paulo Fonseca a causa della sosta per le Nazionali. Un titolarissimo rischia di saltare la sfida con il Venezia.

La pausa per le Nazionali è sempre motivo di apprensione per i club e per i loro tifosi, che ogni volta sperano in nessun infortunio dei loro giocatori. In questi giorni sono molti i rossoneri del Milan sparsi per il mondo che stanno scendendo in campo con le maglie delle loro rispettive Nazionali.

Al rientro dalla sosta il Diavolo è chiamato a voltare pagina dopo l’avvio di stagione disastroso ed è chiaro che per farlo sarà necessario il contributo di tutto l’organico. La prima gara sarà quella di campionato contro il Venezia, che anticiperà i due big match contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League e contro l’Inter nel derby.

Contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco non sono ammessi passi falsi e i tre punti dovranno essere obbligatori. Proprio contro i lagunari, però, Paulo Fonseca potrebbe essere costretto a fare a meno di Christian Pulisic (perlomeno dal primo minuto). L’ex Chelsea è, infatti, volato negli States con il team USA e il suo rientro in Italia dovrebbe essere abbastanza in ritardato.

Pulisic rientra solo giovedì: possibile panchina con il Venezia

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì gli Stati Uniti sfideranno a Cincinnati la Nuova Zelanda e per questo motivo il ritorno a Milano di Pulisic, e quindi anche di Yunus Musah, è previsto solo per giovedì. Il Milan scenderà in campo contro il Venezia sabato sera a San Siro e per questo motivo, secondo quanto riportato da gazzetta.it, Fonseca potrebbe decidere di lasciare in panchina il numero 11 rossonero per preservarlo in vista delle prossime gare.

Probabile maglia da titolare, dunque, per Samuel Chukwueze che rientrerà però solo mercoledì. Di certo non la migliore delle situazioni per i Rossoneri che dovranno, però, andare oltre queste problematiche e dimostrare che il periodo buio è alle spalle.

Come detto, dopo il Venezia ci saranno le sfide di cartello contro Liverpool e Inter con Fonseca che punta ad avere tutta la squadra al massimo della forma. Imminente è anche il ritorno in campo di Alvaro Morata che, per motivi differenti, potrebbe ricevere lo stesso trattamento di Pulisic: iniziale panchina contro il Venezia per poi essere a piena disposizione nei successivi big match dove due ottimi risultati potrebbe rappresentare lo slinding doors dell’intera stagione.